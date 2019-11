Sr. Emiterio Bareño ta wordo honra dor di Aruba Sport Unie durante Clausura di ASU-Olimpiada 2019

Dia 10 November 2019 Aruba Sport Unie a honra Sr. Emiterio Bareño cu ta un pilar grandi den e deporte di Weightlifting na Aruba. For di man di Minister di Husticia Sr. Adin Bikker y Presidente di ASU Sr. Gerald Franca a entrega un bonita plakaat di reconocimento na Emiterio Bareño. Aki ta sigi un relato di Emiterio Bareño pa cu su reconocimento durante Clausura di ASU-Olimpiada 2019. Emiterio Bareño naci dia 3 maart 1938 a logra den su careda den e deporte di weightlifting. Despues di a practica e deportenan di futbol y volleyball, na 1957 Emiterio Bareño a dicidi di bai haci un deporte individual. El a cuminsa cu weightlifting na su cas cu algun amigo. Nan no tabatin platform, bara olimpico etc, pero nan tabata train pa competi den campionato nacional. Tabata na aña 1959 cu Bareño a participa pa prome biaha y a sali na di tercer lugar. Na 1961 el a bira campeon di Aruba den categoria mediano. El a mantene esaki te cu 1965 ora el a bai Hulanda. Na 1969 el a bolbe Aruba y el a yuda lanta e deporte di Weightlifting cu a cai masha

hopi mes. El a bira campion di Aruba for di aña 1969 te cu aña 1973. Na 1972 Bareño a gana medaya di oro na Venezuela den un competencia entre Universidad di Zulia, Aruba y Ecuador. Na 1973 el a bira President di e bond di weightlifting y a retira como hisador activo. Na aña1975 Emiterio Bareño a funda e club di peso di Centro di Bario Noord (awor T.N.T. Gym). Nan tabata train den un lokaal na St. Anna School, cu nan a haya for di Sr. Chin Flanegin cu tabata director. Cu yudansa di Aruba Sport Unie y Jeugdzorg nan a haya algun material pa train. E club tabata conta cu hisadornan manera Patan Farro, Hugo Themen y Pablito Semileer cu despues a bay Hulanda y a sigi train otro hisaornan cu tabata Ludwig Themen, rumanan Everon etc. Hopi di nan tabata campion di Aruba y di Antijas den categoria di hubenil. Despues cu nan tabata tin mester di e lokaal nos a haya nos mes obliga di parti e materialnan bao di e hisadornan. Mientras tanto a sigui busca un otro lugar. A tuma 2 aña prome cu Aruba Sport Unie a traha un lugar mas grandi den sport Centrum Noord. Danki na e esfuersonan di Emiterio Bareño den Aruba Sport Unie. Despues di 33 aña e club aki no solamente ta campion di Aruba, pero ta conoci den Caribe. Tambe na diferente ocasion nan a gana “The Strongest Team” di Aruba. Bareño tin mas cu 37 aña den Aruba Sport Unie, unda el a ocupa puestonan di Vice Presidente y e Segundo Secretario. E tabata miembro di Comite Olimpico Arubano y tin 39 aña den directiva di Aruba Amateur Weightlifting Association. Den e parti tecnico Bareño tabata coach y el a sigui curso di entrenador na Mexico, aña 1982. Na 2005 Bareño a ricibi su carnet di referee internacional for di International Weightlifting Federation. El a actua como referee y scorer tanto den weightlifting y powerlifting y como hurado den competencia di bodybuilding. Durante añanan el a coach diferente hisador manera Alejandro “Patan” Farro na Weganan Centro Americano y del Caribe na 1970 na Panama, Hugo Themen, Junior Faro, John Henriquez, Hervé Ruiz na Weganan Centro Americano y del Caribe, Pan-Americano y hasta Junior Faro na Weganan Olimpico na Atlanta na aña 1996. Tambe e tabata fundador di Aruba Bodybuilding & Powerlifting Association. Actualmente e ta miembro di Fundacion Facilidadnan Deportivo. Pa su dedicacion na e deporte el a ricibi condecoracion di Orde van Oranje Nassau na 1992. Tambe for di International Weighlifting Federation el a ricibi na aña 2005 un Golden Award pa su 30 aña den peso. Asina el a ricibi diferente reconocimento for di instancianan pa su trabou den weightlifting. E aña aki Emiterio Bareño a wordo instala tambe den e Salon di Fama di Aruba dor di e Museo di Deporte. Ademas di a traha pa deporte pa Noord, e tabata miembro di Asistencia Social Noord. E tabata tambe secretario di Comision di Mayornan di Little League di Noord, 1987. For di Aruba Sport Unie a keda nombra como Miembro Honorario di ASU. Directiva di Aruba Amateur Weightlifting, miembronan, atletanan y famianan kier a manda palabra di pabien na Sr. Emiterio Bareño cu a wordo Honra door di Aruba Sport Unie durante e clausura di ASU-Olimpiada 2019.

