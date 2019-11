Sr. Edward Maduro di sindicato SADA ta mustra cu ta reunion informativo lo tin pa duna informacion corecto riba propuesta di Gobierno tocante Indexering

Nos a tene un entrevista cu Sr. Edward Maduro di sindicato SADA riba e ultimo desaroyo den e bataya di Indexering cu Gobierno y t’asina cu for di Gobierno nan a haya un contesta cu no a cai den bon tera serca tur e sindicatonan cu ta exigiendo Indexering. Mirando esaki nos a compronde cu mañan Diahuebs 21 di November tin un reunion den Wilhelmina Park y riba esaki sr. Maduro ta duna declaracion. E reunion aki, segun Sr. Maduro, lo bai ta mas bien un reunion informativo y pa duna e miembronan di e diferente sindicatonan e informacion corecto y den detayes. Pasobra e informacion cu ta wordo treci afo di parti di Gobierno no ta esun corecto, segun Sr. Maduro, caminda cu por ehempel Gobierno ta bisando cu ta duna 30 Florin den salario pa cu Indexering pero e supuesto suma aki no ta di Indexering di 2019. Loke ta wordo duna akinan ta e suma di 5 Florin cu 76 cen y esaki ta loke Gobierno kier duna di Indexering riba e tema y e 3.6 porciento cu tin di aña 2018. Kiermen, segun Sr. Maduro di SADA, pa loke ta trata Indexering, esaki ta loke Gobierno kier duna y e ora logicamente mester bai duna e miembronan e informacionnan aki y den detayes y alabez algun aspecto mas cu Gobierno a trece dilanti y pesey ta bon pa informa tur miembro di tur sindicato. Y mirando cu siman pasa durante e conferencia di prensa yama dor di sindicatonan a wordo bisa cu e siman aki lo bai yama un reunion “gezamelijk” cu tur e sindicatonan en cuestion y nan miembronan p’asina duna e informacion den un solo biaha y alabez duna contesta tambe na Gobierno. Pero pa loke ta e reunion aki cu a wordo yama mesora a lanta e preocupacion di comunidad cu lo por ta trata aki di un paro general di sindicatonan riba nos isla y akinan Sr. Maduro a duna di conoce cu cada biaha cu yama un reunion informativo den cierto aspectonan semper e ta cai den oranan di trabao y si ta e caso di yama un reunion den oranan di madruga mes, e ta cai den oranan di trabao den forma di bisa, pues a delibera riba e ora y a keda dicidi cu e lo ta den oranan di mainta y den principio e ta planea pa cuminza 9’or y finaliza 11’or pero tin e sindicato di maestronan, Simar cu a convoca su miembronan pa e orario di 8’or pa 10’or di mainta pues lo mester bai tin un claridad riba e orario di e reunion aki. Y segun Sr. Maduro, e esencia ta pa duna informacion na tur hende miembro di sindicatonan involucra. Pasobra como miembro di sindicato tin e derecho pa yama un reunion y pa tal a yama esaki pa tuma luga mañan mainta Diahuebs 21 di November, 2019. Pa motibo cu ta diferente sindicato ta involucra pues mester tene cuenta cu tur hende, Sr. Maduro a sigui bisa, y logicamente e ora mester a “brainstorm” un tiki riba e ora y a dicidi pa haci’e parti mainta. Sr. Maduro a bisa cu comunidad no mester bai den panico pa cu e reunion aki sino mas bien ta solamente 2 ora di reunion kiermen cu logicamente tur ambtenaar y trahado cu lo asisti na e reunion aki, no lo ta na pia di trabao pa duna servicio cu por haci cu diferente departamento di Gobierno lo por ta for di servicio durante e dos oranan ey. E vocero di sindicato SADA a sigui bisa cu e intencion ta pa tur trahado miembro di e sindicatonan envolucra asisti na e reunion aki p’asina nan haya e informacion corecto y asina tambe dicidi riba kico lo bira e proximo paso cu lo wordo tuma den e dianan cu ta sigui.

