Sr. Edmar Gietel ta haciendo tur lo posibel pa haya su yiu bek

Esaki ta un di e poco casonan unda cu un tata a pone denuncia riba e mama door cu e la bay cu su yiu homber na un otro pais, den biaha aki na Argentina supuestamente pa vakantie. Pero ya ta bay pa 7 luna caba cu e tata no sa mas di su yiu. Sr. Edmar Gietel ta conta kico tur e ta haciendo pa haya su yiu bek.

E relacion di e mama cu e tata no tabata malo nunca unda tabata existi un relacion normal semper , pero no como un famia mas pasobra cu e pareha aki tabata separa di algun tempo caba pero nunca tabata tin pleito ni problema.

E mama a puntra pa hiba e mucha cu vakantie y door cu Sr. Gietel tambe sa bay vakantie cu e yiu, e no wak niun peliger pa cual el a dun’e e permiso pa bay biaha cu e mama. Nan no ta comparti un bida mas hunto como pareha, pero toch pa cada un tin nan espacio familiar apart cu e mucha un rato, anto esaki ta mustra cu no tabata tin ni un problema den comunicacion den e ex pareha aki.

Pakico e señora un tuma un decision asina sin duna un chance pa e tata por defende su mes of e custodia di su yiu, ta algo cu e tata, Sr. Gietel mes no ta compronde. E biaha tabata suppose di ta for di 27 di September te cu 10 di October caminda cu e tata a haya esaki masha normal cu un mama ta bay vakantie cu su yiu pa 10 dia. E no a wak niun problema cu esaki.

Despues cu e fecha aki a pasa manera cu e tata a yega for di Colombia pasobra e tambe a bay biaha cu su mayornan, anto despues di esaki e tata a dicidi di bay busca su yiu cerca su welonan di band’i mama. Pero nan a bisa Sr. Gietel cu e mama a perde vuelo, cual e no a pensa nada malo. Pero algun dia despues, e ta haya e mesun contesta atrobe, unda cu supuestamente nan lo bolbe perde e vuelo.

E situacion aki a cuminsa bira sospechoso pa e tata cu cu algo no ta bon. El a bay censo pa check e status di su e ex casa y su yiu anto a resulta cu nan a wordo uitgeschreven via online for di Argentina. Aki ta caminda Sr. Gietel a ripara cu claramente cu nan a bay pa keda biba na Argentina sin cu e tata a consenti e decision aki.

Desde di 27 di September Sr. Edmar J. Gietel no a papia mas cu e señora Millycent Marchena cu ta di fam Marchena ni cu su yiu y e no a haya sa nada mas di nan. Sr. Gietel a sigui bisa cu mama di su yiu a block e riba tur e social media, facebook, instagram, etc. y no a logra acceso mas pa comunica cu nan.

Finalmente e la bin haya sa door di e famia cu su ex pareha a haya un bon trabou na Argentina y p’esey e la dicidi di keda biba. Pero segun Sr. Gietel, e mester laga sa esaki di prome momento na e tata.

E tata a entama un caso contra di Sra. Marchena, pa asina e haya su yiu bek.

Aparentemente no tabata tin niun problema den e relacion di e exparhe aaki, pero en berdad cu ta hopi straño cu diripiente e mama kier core bay leu y no kier sa nada mas di e tata di un di su yiu cu a keda na Aruba.

En todo caso e tata a keda cana tur e proceso legal, pero riba esaki e la bisa cu autoridadnan na Aruba no kier yuda y esaki ta e di mas grandi interogacion, unda cu e tata a keda puntra pa ayudo na e otro instancianan concerni na Hulanda, Corsou y tambe na Argentina buscando un forma pa haya su yiu bek, pasobra e situacion aki di e manera cu a tuma luga e no ta bon.

Gobierno mester cuminsa para actonan asina anto riba esaki por señala cu esaki no ta e unico caso cu a sucede na Aruba unda cu tin hopi casonan cu no a sali na e luz publico y mester defende e casonan aki, y e mamanan cu a bay mester a bin bek awor cu e muchanan cu a wordo kita di nan tata.

Finalmente Sr. Edmar J. Gietel a baha basta critico riba nos mesun leynan cu ta cataloga como indian, pa algun abogadonan Argentino envolvi den e caso unda cu kisas Pais Aruba ainda tin algun atraso riba cierto topico di ley di mucha den comparacion cu paisnan Latino.

