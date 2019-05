Sr. Booshi Wever a scohe pa para banda di sector priva y no banda di Serlimar segun Minister Otmar Oduber

Sr. Booshi Wever di UPP a mustra tambe cu pa loke ta e projecto di “Waste to Energy” ta trata di un forma pa gasta placa pasobra esaki no ta funciona y akinan Minister Otmar Oduber tambe tabata skerpi. Pasobra segun Wever el a constata esaki den e documentonan cu aparentemente e politico ta bisa cu “no tabata pa su wowonan”. Minister Oduber ta bisa cu akinan atrobe por wak cu Wever no ta papia berdad caminda e ta bruha dos cos den caminda minister a bisa di a tende cu Wever ta papia di sumanan di 500 miyon cu 600 miyon Florin y cu su calculacion ta cu “tipping fee” ta bay subi na 800 Florin. “Mi ta lage pa Sr, Booshi Wever. Ami sa kico tae berdad kico ta e realidad. Nos ta trahando na un forma serio y ora tin e resultado. Anto esey ta e diferencia, Sr. Wever ja caba ta papiando di fixed bidding of e ta papiando cu hendenan sa kico nan ta bai bid cune. Ami no mi ta warda e final y si mi no ta hera ta fin di Juli, nos lo bai haya sa kico ta e ofertanan cu a drenta”, asina Minister Oduber a sigui bisa. Pues na e momentonan ey, segun minister, por comunica cu comunidad kico e ofertanan ta y si nan ta cumbini pais Aruba si of no y e ora lo mester discuti esakinan cu Conseho di Minister y Parlamento pa definitivamente dicidi si ta bai over si of no na e procesamento aki cu ta wordo ofreci dor di e diferente companianan cu ta participa na e momentonan aki. Sr. Wever ta ta den un afan, segun Minister Oduber, den un ruta di kier descredita tur hende usando Minister Oduber como e blanco pero tambe e kier descredita henter un proceso di un maneho holistico macro den su bista cu ta tumando lugar na e momentonan aki pa atende cu desperdicio di sushi. “Serlimar nos ta para fuerte cune percura pa invercionnan tuma lugar, percura pa e leynan tuma lugar. Y tambe pa Juni aworaki e cambionan di ley tuma luga pa Serlimar loke ta nifica cu despues di 13 aña Serlimar porfin lo hayaun base riba cual e por cuminza cobra su entradanan pa por haci su trabao y mi ta kere cu tur hende ta wak e trabao enormemente grandi y positivo cu ta tumando lugar aworakinan. Mi no ta kere cu lo por tin un hende na Aruba awoki ta bisa cu Serlimar no ta brindando e servicio”, Minister Oduber a sigui bisa. Actualmente Serlimar ta bezig pa cambia e bari di sushinan den e añanan nos dilanti pa tur cas aki na Aruba y esaki lo nifica cu hunto cu e trucknan hunto cu e excelente servicio cu nan ta duna, cu e compania aki mester por para fuerte pa cu e tarea cu nan a haya den ley, cual porcierto Sr. Wever mes a pasa pa nan di sugeneris, caminda cu no solamente nan ta encarga cu recogemento di sushi pero tambe maneho di sushi, nan tin cu take care pa tene Aruba limpi y pa cual nan tin un tarea hopi mas amplio cu cualkier compania priva y esaki ta loke Minister Oduber ta para pe pasobra e ta nos compania nacional. “Mi ta para Serlimar mi ta para pa e trahadonan. Sr. Wever awe a scohe pa para banda di sector priva, banda di interes di esnan cu ta traha den sector priva y atrobe ami ta zorga pa ehecucion di ley tuma luga y den margen di e ley ey, Serlimarta e compania asigna pa haci e trabao pa Gobierno”, Minister Otmar Oduber a finaliza bisando.

