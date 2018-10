Spuiters ta sorprende Macuarima Indians

Play Off HEINEKEN fast pitch di Aruba Softball Bond dedica na baluartenan Chin Thiel ( q.e.p.d) y e trabuco Wilbert “Wiwi” Maduro a continua riba veld di Flatstone. Spuiters ta Sali gana un wega hopi importante pikando ariba den e serie di 3. Tanto Spuiters como Macuarima Indians a bati como equipo di 26-7 pa un averahe di team di 269 y tabata un wega hopi balansa. Spuiters MIPA finalmente ta empata e wega 3-3 den cabez di 6 inning y ta anota un mas den di 7 inning pa logra un victoria di 4-3. Spuiters 4 careda, 7 hit, 0 error y ta laga 7 coredo den circulacion. Macuarima Indians 3 careda, 7 hit, 3 error y ta laga 9 coredor riba base. Pa Spuiters a destaca na plato Gilward wester y Gerald Tromp ambos di 3-2. Pa Macuarima Indians a luci na plato Randolph Pinedo 3-2 y Arjen Mathilda di 2-1. Henk Arnold “himself” a bay 7 inning tirando 45 bola y 74 strike pa un total di 119 lansamento permitiendo 2 careda limpi regalando 5 base por bola pa un ERA di 2.00 seyando e victoria riba su nomber. Juan Chirino a resulta pitcher perdedor lansando 7 inning, 41 bola, 66 strike pa un total di 107 lansamento permitiendo 3 careda limpi y 3 base por bola pa un ERA di 3.00. Diaranson 3 di october pa 715pm Blackhawks vs Celebrities wega # 4 di e gran final di A-Klas y pa 9pm Macuarima Indians vs Spuiters den nan wega number dos di nan serie di 3 wega. Un victoria pa Celebrities e lo celebra su titulo di campeon mientras un derota ta significa cu nan lo topa otro bek diahuebs 4 di october den e wega decisivo. Den AA un victoria pa Spuiters e ta pasa pa inicia su proximo serie diahuebs 4 di october vs Balashi premuim pero si Macuarima empata e serie diaranson nan lo topa otro bek diahuebs den nan wega un pa tera y un pa lama. Softball den pleno desaroyo.

Comments

comments