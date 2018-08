Spuiters ta gana Premuim 4-1

Campeonato HEINEKEN fast pitch 2018 dedica na baluartenan Wiwi Maduro y Chin Thiel a continua dialuna ultimo riba veldnan na Pos Chiquito. Un total di 6 ekipo batayando pa campeon di Aruba. Spuiters a midi forsa contra e fuerte ekipo di Balashi Premuim.

Spuiters Mipa ta pica bay ariba 1-0 y den di 4 inning ta amplia e score pa finalmente seya e victoria 4-1. Spuiters 4 careda, 5 hit, 1 eror y ta laga 4 coredo den circulacion. Spuiters a bati como team 18-5 bon pa averahe di 278. Balashi Premuim 1 careda, 10 hit, 1 error y ta laga 9 coredor na base batiando como team 28-10 pa un averahe di 357.

Miho bateadornan pa Spuiters Mipa ta Reison Alvarado y Yhoan Ruiz ambos di 2-1 mientras Carlos Wester a bay di 3-2. Pa Balashi Premuim a luci na plato Sandrick Geerman, Josmar Thiel y Jerwin Peña tur a bay di 3-2. Henk Arnold a lasa 88 lansamento 26 bola, 62 strike, 2 strike out bon pa un ERA di 1.17 poniendo e victoria riba su nomber. Jose Santana di Balashi a tira 72 lansamento, 28 bola, 44 strike, 4 strike outs, 3 base por bola bon pa un ERA di 4.20 y ta resulta e pitcher perdedo.

Weganan lo continua diaranson awor riba veldnan na Pos Chiquito. Un total di 4 wega valido. Dos wega di A-Klas riba veld chikito y 2 wega di AA riba e veld grandi. Ambos weganan cuminsando pa 7 or y 15pm. Royal Power vs Macuarima Indians y Spuiters Mipa vs Piratas den AA. Den A-Klas Black Hawks vs Celebrities y Predators vs The Prodigies. Fanaticada ta keda cordialmente invita. Softball a toda maquina!!

