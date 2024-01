Nos prome evento SUPERKIDS AQUATHLON a start sali riba bon pia: un total di no menos cu 37 atleta a registra den e diferente categoria, incluyendo atletanan cu pa prome biaha ta participa; mas cu claro cu nos ta yama nan bonbini!



E SUPERKIDS AQUATHLON tabata e prome competencia di e serie di 5 careda di nos SUPERKIDS PROGRAM 2024 y a resulta super exitoso. Ta tin participashon individual como tambe relay-team: un atleta ta core e un otro ta landa. Tanto e atletanan, nan mayor y famia, como demas espectadornan a gosa di un bunita evento deportivo na Roger’s Beach.E sigiente evento ta SUPERKIDS DUATHLON (core na pia, core bicicleta, core na pia), fecha: 20 di April 2024 na Baby beach. Atrobe por participa individual of cu relay-team.

FILOSOFIA TRAS DI SUPERKIDS PROGRAM

Eventonan di SUPERKIDS ta pa stimula pa mas tanto mucha experencia e diferente disciplinanan di Triathlon, pero cu distancianan mas cortiko; tambe pa e atletanan nobo, nos ta permiti pa nan participa cu paña di beach, cu nan keds y cu cualkier tipo di bicicleta (menos bicicleta electrico).

Participando na e eventonan di SUPERKIDS, nos ta spera cu mas mucha (atleta nobo) por scohe pa sigui practica Triathlon. Na final di e serie SUPERKIDS nos ta premia tur e atletanan cu a participa na tur e 5 evento di SUPERKIDS.



Pa tur evento, e siman prome, nos ofrece completamente gratis un training na e lugar di evento p’asina e new kids sera conosi cu e lugar di competencia. Tambe si ta interesa den mas training di swim, bike y run, por tuma contacto cu Sportsz4U via social media of aserca e coachnan pa mas informacion. Follow Sportsz4U Triathlon Academy riba Instagram y Facebook pa keda altanto di nos eventonan.