Sportsz4U Triathlon Academy Aruba ta mira atras riba un exitoso 2023, na unda a organisa diferente evento pa atrae mas atleta pa practica e deporte di Triathlon.

Pa 2024 nos ta ofrece un programa special, titula: SUPER KIDS PROGRAM, pa sigui familiarisa atletanan hoben cu kier siña practica e deporte di Triathlon.

SUPER KIDS PROGRAM ta un programa di multi sport cu ta encera e disciplinanan: Swim, Bike & Run; Sportsz4U ta ofrece na e superkids (atleta nobo) training y guia pa tur e tres disciplina menciona.



PROGRAMA 2024Pa aña 2024 Sportsz4U tin 5 diferente evento planea:

E prome evento ta diasabra, 20 di januari c’un KIDS AQUATHLON na Rodgers Beach. Aquathlon ta ensera run, swim y run.

E di dos evento ta tuma luga diasabra, 20 di april. E biaha aki ta un KIDS DUATHLON na Baby Beach; esaki ta encera: run, bike y run.



Di tres evento ta diasabra, 25 di mei, cu’n KIDS TRIATHLON na Linear Park/Plaza Tursimo. E biaha ‘ki tur tres disciplina ta wordo practica: swim, bike y run.

Di cuatro evento, 28 di september lo ta un KIDS OFFROAD AQUATHLON na Arashi cu ta encera: run, swim y run.

E ultimo evento lo ta diasabra, 9 di november; un KIDS TRIATHLON na Rodgers Beach. Atrobe tur tres disciplina swim, bike y run.

Pa tur evento, e siman prome, ta tene un training na lugar di evento p’asina e new kids sera conosi cu e lugar di competencia. Tambe si ta interesa den mas training di swim, bike and run, por tuma contacto cu Sportsz4U via social media of aserca e coachnan pa mas informacion.

Follow Sportsz4U Triathlon Academy riba Instagram y Facebook pa keda altanto di nos eventonan. Head-coach Glennon Eights.