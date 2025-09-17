Diadomingo awo, dia 21 di september 2025, ASU lo organisa su grandioso Sport & Health Expo, cu lo cuminsa di 10or di mainta te cu 7or di anochi na Centro Deportivo Betico Croes na Santa Cruz. Durante e Expo lo bay tin diferente Federacion cu lo duna mas informacion di nan deporte. Tambe lo tin demostracion di diferente ramo di deporte. Lo tin diferente booth di organisacion cu lo comparti informacion di nutricion, salud y hopi mas.

Imsan tambe lo ta presente pa esnan cu ta interesa pa controla presion, sucu y colesterol. Lo bay tin un kids corner pa e chikitinnan entretene nan mes y tin federacion cu ta bay recauda fondo cu nan bar y cushina bon surti.

E Expo lo wordo combina cu nos mahestuoso apertura di ASU Olimpiada 2025 cu ta cuminsa di 3or di atardi pa 5or di atardi, cu desfile di 26 federacion participando.

Despues di cende e antorcha olimpico pa start e ASU Olimpiada, e Expo ta sigui te cu 7or di anochi.

Ta cera e Expo cu un bunita presentacion di e cabaynan di e federacion di Organisacion Caballista Arubano.

ASU ta manda un cordial invitacion na henter pueblo di Aruba, pa asisti na nos tremendo Sport & Health Expo combina cu nos extraordinario ASU Olimpiada 2025.

Nos ta warda boso diadomingo awo dia 21 di september 2025, di 10or di mainta pa 7or di anochi na Centro Deportivo Betico Croes.

ASU Elevando Deporte!

Directiva Aruba Sport Unie

E-mail: [email protected] Santa Cruz # 56 Telephone: 585 4067 – 585 4071