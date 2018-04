Sport Club United cu competencia di fli riba e weekend di Dia di Rey

Fin di luna di april riba diferente fecha ta tuma luga e evento di Kite Slam 2018 cu ta su di 11 edicion. E motibo cu ta organisa esaki ta pa colecta fondonan pa por mantene e club di futbol aki. Sr. Giovanni Croes, organisado di e evento ta splica.

E veld ta situa patras di e misa catolico di Noord , anto e club ta conta cu muchanan di 5 aña te cu adultonan grandi di 40 bay ariba. E ta un club cu a crece hopi y tabata conoci te cu bou e nomrber di Jong Aruba te cu 2014, unda lanta un otro fundacion cu e nomber di Sport Club United.

E actividadnan ta tuma luga riba e siguiente dianan: Diahuebs 26 di April cu e fun Nigth di fli di luz for di 7 pm te cu 12 am, diabierna 27 cu ta dia di Rey lo tin fli categoria mediano y gigante, riba diasabra 28 mediano, giganti y caha openclass anto diadomingo 29 ta e clausura cu fli gigante categoria F cu ta core den 4 pa 5 meter.

Ta duna danki na tur e sponsornan cu ta contribui cada aña ya cu e no ta facil, siendo cu ta envolvi den hopi y e oportunidad pa haci e recordatorio na e publo pa participa riba e evento aki danki na e medionan tambe. Competencia di fli di mucha tambe ta mustrando interes y esey lo cual cu ta April e fli di luz ta bay haya fli cu ta cuminsa di 1 pa 2,5 meter anto eynan ta bay haya muchanan cu ta participa unda cu antes tabata tin categoria a y b cu ta eght pa mucha pero awor adulto tambe ta dilanti cu fli anto riba esaki competencia di mucha ta purba di wordo hnca riba un otro fecha manera 18 di Maart, dia di Betico of un otro dia liber.

Aunke esaki ta categorianan di grandi toch lo por haya hobenan di 13 of 14 aña cu full un grupo y nan ta bay cu e fli grandinan pero semper tin e reglanan cu mester ta supervisa pa un adulto y asina semper ta duna oportunidad na e mucha pa drenta den e evento e dianan ey na esun di luz of categoria mediano te 2 metres di haltura.

Tin cu señala cu mester di adultonan pa lanta e flinan grandi pasobra mester hopi hende pa hiza e fli. Anto di e aña pasa tin pregunta riba e evento aki caminda cu team di Corsou a confirma cu nan ta biniendo na e competicion na Aruba tambe y esaki e ta positivo y ta haci e competicion aki mas grandi.

E patrocinantenan oficial di e evento ta Tacobell cu Setar, Don Pastechi, Glitz, Ildos Lottery, Super Food, Doit Centre, Ecotech, Pepsi y Arubabank entre otro y cada dia di e evento tin un di sponsornan aki.

Fli di luz ta diahuebs 7 pm cu 20 fli cu ta bay participa caminda cu banda di 11 or di anochi caba e huradonan mester tin un resultado den e diferente premiacionnan anto diabierna 27 den e dos catagoria D y E cada un cu 36 fli, y diasabra tin esun unda mucha por participa unda tin un total di 65 fli registra caba hunto cu un open class cu ta nobo unda ta laga competi caha oficialmente apart door nan ta supose di bula mas halto y finalmente tin 32 fli riba diadomingo cuminsando 9or y ta calcula pa 6:30 e ultimo fli mester a competi pa defini campen y sub campeon y kier invita banda di e club y por bin disfruta nda tambe ta bay tin coy come y bebe y henter famia por bin pa disfruta di esaki cu ta bay pasa dushi.

Comments

comments