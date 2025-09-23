E aña aki, Centro di Bario Noord (CBN) ta celebrando 55 aña di existencia! Pa marca e logro grandi aki, nos ta organisando varios evento durante henter e aña cu e meta principal pa fortalece e lasonan den nos comunidad.
Orguyosamente nos ta presenta nos di dos evento cu ta tuma lugar riba Diabierna 26 di september 2025, un anochi di Speurtocht den Noord. E evento aki ta pa stimula colaboracion, creatividad y diberticion entre diferente personan di nos comunidad, incluyendo gruponan di bario, scol, trabou, amigo y famia. Cada grupo ta consisti di 5 pa 7 persona. Nos lo otorga premionan atractivo den varios categoria, manera e grupo ganador, e grupo miho bisti y e grupo miho anima. Tambe nos ta bai tin diferente doorprizes pa e participantenan. Pa esnan cu no por participa den e speurtocht nos ta bai tin mesanan di domino, mesanan di ping pong y mesanan di bordenspellen.
Na mesun momento nos tin un cushina bon surti cu ta bai ta un fundraising pa nos Carnaval di Noord 2026. Bin sostene nos Carnaval di Noord!
E evento lo tuma luga na Centro di Bario Noord den curason di Noord. Registracion pa e speurtocht ta cuminsa 6.30 PM y nos ta cuminsa 7or PM.
Ainda nos tin luga pa participacion, forma bo grupo y registra. Yuda CBN haci su aña di celebracion uno grandi y special. Por registra bo grupo pa medio di e siguiente link: https://forms.gle/gb8tJ5iCKZ6T8R1V7
Si bo tin cualkier pregunta tuma contacto cu nos na CBN 5864658/5682935 of [email protected]. Cupo ta limita, asina ta registra bo grupo mas pronto posibel! Deadline pa registra ta diahuebs 25 di september 2025.
CBN ta sigui stimula desaroyo spiritual, social, cultural y deportivo di nos dushi districto di Noord. Un trabou cu nos tin 55 aña ta eherce y ta hopi contento cu e desaroyo di nos Centro y cu tur e trabounan di nos boluntarionan. Bin celebra y gosa hunto cu nos, tur hende ta bon bini pa join e celebracion di CBN!