Den conmemoracion di e aña aki su Dia Mundial di Accion Climatico, Bucuti & Tara Beach Resort a cambia promesa den accion un bes mas cu e lansamento di su programa di Plant a Tree of Love na e Bucuti Tara – GMC Nature Preserve, unda e ta invita su huespednan pa no solamente cultiva e amor cu nan tin pa otro, pero tambe e amor cu nan tin pa Aruba.
E mainta significante a reuni huespednan di Bucuti & Tara, Sr. y Sra. Maccini y Sr. y Sra. Ballweg, hunto cu miembronan dedica di resort y cu transportacion di Fofoti Tours cu a generosamente aporta na e iniciativa aki. E evento aki a marca un paso inspirador pa amplia e liderato medio ambiental di Bucuti & Tara for di su resort carbon-neutral te den e curason di Noord, unda e resort su preserva natural ta situa.
Celebrando accion climatico via conexion
Dia Mundial di Accion Climatico, celebra mundialmente dia 24 di october, ta stimula individualnan y organisacionnan pa tuma paso concreto pa logra e meta di e Acuerdo di Paris y pa promove e United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Como miembro orguyoso di e UN Tourism’s Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism, Bucuti & Tara ta un lider global den hopitalidad sostenibel cu ta tuma paso midibel y diario pa reduci y compensa emision di carbon.
Como e prome di hopi mas pa bin, e actividad di awe ta marca tambe e cuminsamento di e experiencia nobo pa su huespednan: Plant a Tree of Love. E programa aki ta invita parehanan pa planta un mata nativo hunto na e Bucuti Tara – GMC Nature Preserve, simbolisando tanto e amor cu nan tin pa otro como e amor comparti cu nan tin pa Aruba.
Cada mata ta bira un testimonio bibo, ta crece mas fuerte y mas profundo cu tempo, mescos cu e amor di e parehanan cu ta plante. Aparte di su simbolismo romantico, e iniciativa ta duna huespednan un oportunidad significativo pa duna bek na Aruba, contribuyendo na restauracion di naturalesa, biodiversidad y resiliencia climatico.
“Cu nos programa Plant a Tree of Love, nos ta bai mas leu cu solamente reduci emision den e tereno di nos resort,” Crescenzia Biemans, Managing Director di Bucuti & Tara Beach Resort ta comparti. “E ta refleha nos filosofia cu accion climatico berdadero ta envolvi regeneracion – invitando nos huespednan y comunidad pa tuma parti den restaura y proteha e herencia natural di Aruba. Nos preserva natural, un regalo pa Aruba di Sr. Ewald Biemans, Sra. Grete Marie Case, y nos resort, ta ofrece un luga perfecto pa e meta comun di duna bek na e isla cu nos ta stima y pa yude florece pa futuro generacion.”
E experiencia Plant a Tree of Love lo amplia den 2026, ofreciendo huespednan un oportunidad duradero pa celebra nan amor mientras nan ta yuda proteha e bunitesa natural di Aruba.
E curason di e compromiso medio ambiental di Bucuti & Tara
E evento di platamento di mata ayera ta marca un otro logro den e trayecto duradero di liderazgo medio ambiental di Bucuti & Tara. Como e prome y unico hotel den Caribe cu ta certifica carbono-neutral, y tambe ganado di un United Nations Climate Action Award, Bucuti & Tara ta sigui transforma sostenibilidad den e sector turistico.
Na e centro di e mision aki ta e Bucuti & Tara – GMC Nature Preserve, un santuario pa biodiversidad nativo, educacion y investigacion di 130,000 m2 den e area di Noord. Hunto cu e NGO Ban Lanta y Planta, Bucuti & Tara ta reforestando e preserva natural cu mas di 1.200 matanan y plantanan nativo, cada un yudando pa restaura e balans natural di Aruba. Den colaboracion cu Universidad di Aruba, investigacion continuo ta wordo haci pa compronde con especienan nativo ta capta y ta warda carbono, cual ta duna informacion valioso pa desaroya strategia climatico di largo plaso y resforza e papel di e preserva como un sink di carbono vital pa tanto comunidad como e resort.
E preserva no solamente ta restaura e ecosistema nativo den e area, sino tambe ta forma un rol esencial den absorbe carbono mientras Bucuti & Tara ta avansando pa logra su certificacion di Net Zero pa Scope 1 y 2. Mientras emisionnan di Scope 1 y 2 – esnan directo y relaciona cu energia – ta cerca pa wordo neutralisa completamente door di e resort, Scope 3 ta keda un desafio global, envolviendo proveedor, transporte y cadena di produccion. Bucuti & Tara ta enfrentando esaki door di sigui reduci emision na tur nivel di su operacion y tambe via su mes un compania di distribucion, Tara Eco Supplies, cu ta traha cu proveedornan y logistica mas sostenibel. Ademas, e resort ta sigui inverti den solucionnan basa riba naturalesa manera e Bucuti & Tara – GMC Nature Preserve, cu ta yuda absorbe carbono residual mientras ta restaura biodiversidad. Cu e esfuersonan combina, Bucuti & Tara ta sigui siña, colabora y comparti conosemento cu otro organisacionnan pa acelera progreso colectivo pa un futuro mas sostenibel.
“Tur mata cu nos ta planta ta fortalece e fundacion pa un Aruba mas resistente y autosostenibel,” Ewald Biemans, Fundador di Bucuti & Tara Beach Resort ta comparti. “E preserva natural aki ta mas cu un carbon sink. E ta un klas di bida y un regalo pa nos isla, caminda naturalesa, hende y conocemento ta uni. Door di proteha y restaura nos ecosistema, nos por mustra cu mes un isla chikito por hasi un contribucion significativo na accion climatico mundial.”
Speransa ta nace aki
Bucuti & Tara ta expresa su mas sincero gradicimento na su huespednan stima, Sr. y Sra. Maccini y Sr. y Sra. Ballweg, cu a uni cu nos den e prome actividad di Planta a Tree of Love, y tambe na nos Bucuti team dedica kende nan pasion a hasi esaki posibel. Tambe nos kier a gradeci nos partner, Fofoti Tours, cu a generosamente contribui transportacion pa nos huespednan y team. Hunto, nos no a planta solamente varios mata; nos a planta speransa, union y un vision pa un Aruba prospero.
Den e contexto di Dia Mundial di Accion Climatico, nos ta recorda cu tur accion – no ta importa con chikito – ta contribui na un bienestar colectivo mas grandi. Cu cada mata cu wordo planta den nos preserva natural, nos ta renoba nos compromiso pa cuida nos isla, nos planeta y e generacionnan cu ainda tin pa yega.
“E matanan di awe lo keda como recuerdo cu accion ta cuminsa cu cada un di nos,” segun Biemans. “Nos ta sinti nos orguyoso, agradeci y profundamente motiva pa sigui crece — hunto.”