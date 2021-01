Sperando Gobierno no corta mas: Gastonan di higiena a subi hopi na Centro Man na Obra

Elvira Tromp, cabesante di Centro Man na Obra, e departamento di adulto di fundacion pa esnan cu deficiencia intelectual ta splica Masnoticia cu cada departamento ta traha su deseonan cu ta desea pa nan afdeling. Nan tin un administrador na SVGA cu ta compila henter e presupuesto pa gobierno di Aruba. E presupuesto normalmente ta wordo traha dos aña di adelanta, aworaki esun di 2022 a wordo entrega caba. “Pero nos ta depende di gobierno pa e decision final riba kico SVGA lo haya na placa pa nos operacion.”

Den añanan anterior esaki a wordo corta, aña pasa mescos nan a wordo corta cu 12.5% anto esey e ora ta riba henter e budget, dus generalmente tur caminda e corte aki ta. Locual cu nan ta haya no ta algo grandi tampoco, y cu e korting bo ta sinti’e, dus e centro lo mester bay ta economico cu locual nan haya.

“Nos mester ta realistico cu nos mester hinca mas placa den higiena caminda cu por ehempel, normalmente nos ta pone nos serbetenan cu nos ta laba y colga den grupo,aworaki nos mester uza esunnan ‘disposable’ cu bo ta uza benta afo, pero si bo conta cuanto placa ta bay na esaki, e ta hopi,” segun e cabesante. Nan ta pidi e mayornan mastanto cu ta posibel pa manda e cliente cu nan tapaboca, pero por pasa algo cu e ta kibra of perde, dus nan mester tin tapaboca na e lugar tambe pa brinda e clientenan ora nan mester, dus bo ta haya bo cu gasto di cumpra esakinan. Termometer tambe mester pa afdeling y riba bus, mester check nan temperatura y mester uno riba cada bus [4].

Pa locual ta e gastonan di higiena y cuido pa 2020, e gastonan a subi enormemente, anto esaki ta haci cu mester wak bon con ta maneha e placa y no por cumpra otro cosnan manera materialnan di wega of otro accesorionan pa e clientenan, mirando cu actualmente higiena ta loke ta importante, dus esaki ta haci cu tin menos placa e ora pa otro cosnan.

Otro manera cu Man Na Obra por haya fondo ta via di fundraising, cual sa tuma lugar, pero door di Covid19 e ta tiki fastioso. Den pasado ora nan tabata tin necesidad, nan mes ta traha pa na fondo: sea ta un rifa, un car wash etc nan mes tabata por a haci e por medio di un proyecto aproba pa directiva. “Nos tin tambe sponsors afo cu ta yuda nos fundacion, nos ta hopi agradecido pasobra nos tin hopi compania cu regularmente ta corda riba e fundacion y ta aporta cu nan donacion, sea ta den forma financiero of den natura, cu bo ta haya material of necesidadnan cu nos tin,” segun sra. Tromp.

A base di aña anterior, bo ta haya tanto porciento caba di bo presupuesto, pero Man Na Obra awor ta wardando presupuesto keda aproba pa nan sa definitivamente kico ta e suma pa e aña aki.

