Specialistanan den problema serio cu gerencia di Hospital Dr. Horacio Oduber

Un biaha mas Hospital ta den noticia y cosnan ta hopi tenso ayabanda. Informacion cu MasNoticia a ricibi ta bisa cu e situacion entre specialistanan y Hospital ta hopi fastioso. T’asina cu un carta a wordo manda dor di specialistanan pa gerencia di Hospital cu un tono hopi rabia caminda ta wordo bisa cu e maneho cu tin na Hospital ta di haci y deshaci. Tambe e specialistanan ta mustra cu hospital ta cumpra ekiponan sin busca conseho serca nan pasobra after all, ta nan ta e specialistanan cu mester bai traha cu e ekiponan p’asina duna e patient un cuido medico mas adecua. Pero no solamente esaki, sino e specialistanan ta hopi hopi preocupa cu e construccion cu tin andando na Hospital, cu segun nan pensamento, ta sin pia sin cabez. Akinan mester bisa cu e situacion tenso aki ta bira mas interesante na momento cu nos a wordo informa cu den e carta aki di specialistanan tambe ta conta cu firma y asina apoyo tambe di ex-minister di Salubridad, Dr. Alex Schwengle, kende ta specialista di pulmon. Informacion cu nos a ricibi ta bisa cu no ta solamente e puntonan ariba aki menciona ta den e carta fuerte aki manda, sino tin mas puntonan cu ta puntonan di preocupacion grandi di parti e specialistanan y cu gerencia a haya cinco 5 dia pa duna contesta riba e puntonan cu a keda poni den e carta aki. Si mester enfatisa cu e carta ta uno sumamente fuerte y cu gerencia di Hospital mester atende e cos aki lihe, aunke no ta conoci si kico lo ta e consecuencia si gerencia di hospital no atende e carta aki dentro di e 5 dianan cu a wordo pidi di parti e specialistanan. Nos a purba tuma contacto cu tanto asociacion di specialistanan y gerencia di Hospital pero no a haya contacto cu nan. Pero hecho ta cu e situacion aki ta hopi tenso y ta pone un nubia scur un biaha mas riba nos hospital y cu definitivamente pronto mester bin un solucion pasobra e consecuencia di tur esaki ta e patient ta bai sufri of ta sufriendo di dje caba.

