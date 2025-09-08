Horacio Oduber Hospital (HOH) ta anuncia cu orguyo cu un grupo di specialista medico a ricibi exitosamente nan certificacion ARUBIG, oficialmente otorga pa Departamento di Salubridad Publico (DVG). Den un esfera ameno den presencia di specialista, representantenan di ASHA (Asociacion di Specialista di Hospital di Aruba) y team di Recurso Humano di HOH, Miembro di Hunta di Directiva sr. Gregory Croeze a hiba palabra prome cu, un pa un, a haci entrega oficial di e certificado di ARUBIG.
E paso importante aki ta confirma cu nos specialistanan ta reconoci y autorisa oficialmente pa sigui brinda cuido medico di calidad halto na Aruba durante e proximo cinco añanan. Despues di e periodo aki, e certificacion por wordo renoba pa garantisa continuidad den cuido.
Aunke e proceso no tabata facil, e dedicacion y perseverancia di e team na HOH a demostra un biaha mas nan compromiso cu comunidad di Aruba. Manera sr. Croeze a bisa den su discurso; “Nos semper como HOH tabatin confiansa den boso experticio, y awo Aruba tambe formalmente ta reconoce boso balor y profesionalismo.”
Nos na HOH ta sumamente orguyoso di nos specialistanan cu a haci e compromiso aki y a logra esta Dr. Ivonne Sijtveld – Neurologo, Dr. Maria Vargas – Nefrologo, Dr. Naraindath Boedjawan – Anestesiologo, Dr. Ruben Ramos Quispe – Intensivista, Dr. Eddy Gonzalez Castro – Urologo, Dr. Sebastian Chitarroni – Anestesiologo y Dr. Anastasiia Kosova – Radiologo.
Nan trabou duro, resiliencia y dedicacion ta converti e logro aki den un celebracion di excelencia profesional y un servicio continuo pa salud y bienestar di nos comunidad.
Dr. Bert Rodenburg, Presidente di ASHA (Asociacion di Specialista di Hospital di Aruba), a felicita su coleganan specialista cu e siguiente palabranan: “Semper nos tabatin confiansa den boso como profesionalnan y awe oficialmente Aruba ta reconoce boso tambe.”
Horacio Oduber Hospital ta felicita tur nos specialistanan cu un bez mas a demostra nan compromiso pa sigui eleva calidad di cuido. Nos ta expresa nos gratitud tambe na ful e team dedica na e logro aki tras di pantaya na HOH, cu semper a duna tur cu tin y nunca a rende, cu un solo mision den nan curason: cuido di pashentnan na prome luga paso HOH semper t’ey!