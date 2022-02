Usa bo VIP CARD e weekend aki Na Ling & Sons y dsifruta di e tremendo ofertanan cu Ling & Sons ariba fruta y berdura e weekend aki. Tambe e supermercado a ricibi un bon variedad di fruta y berdura for di Santo Domingo.

E fruta y berdura di Ling & Sons ta conoci pa ta di e miho calidad na Aruba y e weekend aki disponibel tambe na e miho prijs. E special ta valido di diabierna 25 di februari te cu diadomingo 27 di februari 2022. Ling & Sons Food Market ta habri tur dia di Dialuna pa Diasabra di 7:30 AM te cu 8:00 PM y tur Diadomingo di 9: 00 AM pa 3:00 PM. Dialuna 28 di Februari Carnaval Maandag Ling & Sons lo ta habri di 9:00 AM pa 3:00 PM. Ademas di e ofertanan di fruta y berdura, Ling & Sons Food Market tin tambe mas VIP DEALS: https://shop.lingandsons.com/collections/deals

Clientenan cu registra pa un Vip card tin awo mas beneficio na e supermercado mas grandi di Aruba, Ling & Sons Food Market.

Registra awo Gratis!

Pa bira miembro ta gratis! Y sumamente facil. Bishita Ling & Sons Food Market y registra gratis na e customer service desk of registra online via: https://www.cognitoforms.com/JDBCreativeAgency/newuserregistration

VIP beneficionan

Ademas di spaar punto oradi haci bo compras, clientenan VIP tin acceso na mas oferta cu ta inclui cu tur miembro VIP ta ricibi:

Tur Diamars 20% ariba tur fruta y berdura fresco exclusivamente pa Vip members

Tur Diahuebs 20% ariba tur carni fresco exclusivamente pa Vip members

Ofertanan exclusivo pa Vip members den henter supermercado (borchi blauw)

Extra 10% de descuento riba e productonan cu Red tag (borchi cora)

Double tickets pa gana premio

Gana Premio

Clientenan cu update nan informacion, registra of usa nan puntonan ta participa tur siman pa gana un giftcard di 250 florin na Ling & Sons Food Market.

Shop cu bo VIP card y disfruta di tur e ofertanan special di Ling & Sons Food Market, e supermercado mas grandi di Aruba. Pa mas informacion sigui Ling & Sons Food Market via Facebook @lingandsons, instagram

@lingandsonsfoodmarket of bishita www.lingandsons.com.

