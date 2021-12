Ling & Sons Food Market ta cla pa e dianan di fiesta y tin tremendo specials valido te cu 31 di December 2021. Ling & Sons Food Market ta habri e siman aki tur dia di 7:30 AM pa 9:00 PM .

Horario festivo

24 December 2021- 7:30 AM – 5:00PM

25 December 2021- Closed

26 December 2021- 9:00 AM – 6:00 PM

Specials pa pasco

Shop y gana Premio grandi!

Y no lubida cu cada compra di 50 florin bo ta participa pa gana un aña di compras gratis pa un feliz ganador y pa un instancia caricativo. Ling & Sons lo saca 10 finalista total. E finalistanan lo wordo invita pa participa den un competencia di 2 min shopping spree. Solamente 1 lo gana e garoshi di oro “ 1 aña di compras pe y 1 aña di compras pa e instancia caricativo cu e ganador ta apoya.

Pa participa pa ta facil

Clientenan tin di simplemente shop na Ling & Sons y ta ricibi un raffle ticket cu cada compra di 50AWG of cumprando un di e productonan di e marcanan cu ta forma parti di e campaña aki: HEINEKEN, SCHICK, ABSOLUT VODKA, JP CHENET, OLD PARR, BADIA, DARK HORSE, HELADOS BON, MALIBU, PROTEX, JOSH, MEZZACORONA, BEEP, COLGATE, APOTHIC, PONCHE CARIBE, PEPPERIDGE FARM, KETTLE CHIPS & CAPECOD CHIPS (HAPCOR)

Pa mas informacion bishita shop.lingandsons.com of follow Ling & Sons riba facebook of instagram.

