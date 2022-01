Diabierna 28 di Januari Ling & Sons ta start cu Produce Market Sale na unda lo tin prijsnan sumamente atractivo riba fruta y berdura cu ta “in season” y tambe e supermercado a ricibi un bon variedad di fruta y berdura for di Santo Domingo.

E fruta y berdura di Ling & Sons ta conoci pa ta di e miho calidad na Aruba y e weekend aki disponibel tambe na e miho prijs. E special ta valido di Diabierna 28 di Januari te cu Diadomingo 30 di Januari 2022. Ling & Sons Food Market ta habri tur dia di Dialuna pa Diasabra di 7:30 AM te cu 8:00 PM y tur Diadomingo di 9: 00 AM pa 3:00 PM. Ademas di e ofertanan di fruta y berdura, Ling & Sons Food Market tin tambe su ofertanan “Deals we love” di siman: https://shop.lingandsons.com/collections/deals

Oferta, tras di Oferta na bo supermercado favorito, Ling & Sons Food Market. Awo mas serca dibo. E miho calidad, servicio y prijs. Pasa y disfruta di E PRODUCE Sale di Ling & Sons e weekend aki.

