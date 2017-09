Spaña ta core cu embahado Noord Koreano

MADRID, Spaña – Spaña a saca e embahador di Noord Korea for di e pais. E mester bandona e pais fin di luna, debi cu nan ta keda nenga di distancia di e programa di armanan nuclear.

Esaki ta segun e ministerio di Asuntonan Exterior Spaño. “Awe e embahador di Noord Korea a wordo poni na altura di e decision, caminda cu e ta wordo considera como persona non grata. Pesey e mester stop cu su trabao y bandona e pais prome cu dia 30 di September,” segun e ministerio a laga sa den un declaracion.

E conseho di siguridad di Nacionnan Uni a vota siman pasa unanimamente pa sancionnan nobo conra di Noord Korea a base di e di seis test nuclear di e pais comunista aki. E sancion ta consisti di entre otro prohibicion riba exportacion di textil y importacion di petroleo crudo. Merca a pidi pa e paisnan pa kibra lasonan diplomatico y financiero cu e regimen di Kim Jong-un. Diadomingo, Kuwait a dicidi tambe pa saca e embahador Noord Koreano for di e pais. E tambe mester bandona e pais dentro di un luna, debi na e menasanan di testnan di misil y armanan nuclear for di Pyongyang.

