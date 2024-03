Martha Rivera, delegado di Cultura di Madrid, ta considera cu “no tin ningun sentido” pa Spaña revisa su pasado colonial, pasobra, den u opinion, “no a practica colonialismo den e museonan.”



“Spaña no tabatin colonia, e tabatin virreinato y ora un hende biaha den Latino America ta mira tur loke a obtene den excavacion – cu, porcierto, tabata sufraga e Reino di Spaña -a, a keda ‘in situ’, no a trece nan aki. O sea, Spaña no a expolia su paisnan pa trece e joyanan cu nan a haya aki, sino cu nan a keda ey,” e funcionario a argumenta den declaracion recogi pa Europa Press.

Como ehempel, Rivera a referi n’e “sitionan grandi” arkeologico cu ta existi den e paisnan manera Mexico y Peru a wordo preserva na diferente luga y museo local, na momento cu el a argumenta cu “e piesa mas valioso di arte colonial cu tin na Spaña, cu t’e Tesoro di Quimbayas, no a wordo adkiri door di un expedicio Spaño, sino cu tabata un regalo di un gobierno na otro gobierno, gradecido p’e servicionan presta.”



Di e mesun manera, pa defende e idea cu Spaña no a expolia ni a mantene practica colonial cu e actual Latino America, el a reitera cu e tesis “no ta sostene” y cu na su luga, a nenga cualkier parecido cu e colonialismo Belga, considera acaso esun mas brutal di cual tin noticia di dje, door di a señala cu esaki “no tin nada di haber cu loke a pasa na Spaña.”

Contrario na su afirmacionnan, un investigacion di e Universidad Nacional Autonomo di Mexico (UNAM) a determina cu e proceso di conkista a cobra bida cerca di 90% di e poblacion originario di e pais aki, principalmente – aunke no solamente – pa causa di malesa, mientras cu otro estudio di University College of London, a calcula cu mas di 90 miyon di persona a fayece den Americas durante henter siglo XV, loke ta igual na 10% di e poblacion di e tempo ey.

E tesoro di Quimbaya

Di igual manera y contrario na loke Rivera a sostene, Colombia ta reclama p’e e Tesoro di Quimbaya, cu ta consisti di 122 piesa di oro, plata y brons, cu aparentemente a wordo otorga pa Bogota na su metropolis antiguo como gradicimento pa su papel den e definicion di e fronteranan definitivo cu e pais bisiña, Venezuela.

Segun e revisionnan contemporaneo ta considera cu e coleccion aki ta un bien cultural di e nacion, loke ta impedi su alienacion of embargo, door di haci parti constitutivo di e identidad nacional y e estado Colombiano tin di haci tur cos ora cu esaki ta na su alcance pa recuper’e.