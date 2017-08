Space & Nature cu recomendacionnan relaciona cu e eclipse solar di dialuna

Jeremy Maduro, representante di Space & Nature, cual ta un grupo dedica na educacion di tanto di cosnan di astronomia y ciencia en general, ta duna algun tips y informacion en general pa cu e eclipse parcial di solo pa dialuna awo.

Dialuna ta un dia importante, unda cu lo tuma luga e solar eclipse, parcial di 47% cual na Merca maximo, cual ta esun total. Na Aruba ta di 47%, cu lo cumisna 2:18 di merdia, y lo yega su maximo pa rond di 3 or y lo finaliza pa 4 or di atardi.

Esey kiermen cu ARuba lo wak un solo pero parcialmente tapa door di e luna.

Aruba lo no wak’e completo y esey tin di haber cu e distancia, y door cu nos ta leu di Merca, nos lo wak’e parcialmente. Esaki lo no pasa mas den e temponan aki y lo pasa hopi tempo prome cu nos lo bay wak un Solar Eclipse mas.

Motibonan pa cual Aruba no ta wak solar eclipsenan regularmente tin di haber cu e posicion di e luna, con e orbita di e luna ta y con e ta anda. Esey ta haci cu no ta tur ora bo ta haya un eclipse y leu a leu e orbita ta alinea pareu cu e solo, cu ta haci cu e sombra ta cay ariba mundo.

Pa dialuna awo, Space & Nature lo ta bendiendo brilnan specialmente pa e eclipse cualnan a caba. Nan a manda busca mas, pero nan lo no yega mas na tempo. Optica Oduber & Kan ta esun cu ta yuda e organisacion, pa cu e brilnan special. Ta altamente recomendabel pa busca e brilnan aki pa proteha bo bista. Tambe por busca brilnan di welder.

Ta haci un apelacion pa no bay wak e eclipse via un telescope, ya cu esey ta kima bo bista permanentemente. Si ta haci uzo di telescope, uza un di un proyectie.

E organisacion mes lo no bay haci mucho cos cun’e, pero pa hopi hende ta entusiasta y nan kier wak, pa cual nan ta trece e informacion aki dilanti pa haci’e na un manera corecto y sigur. Recomendacion ta pa busca e brilnan na Optica Oduber & Kan of contact e organisacion na Space & Nature via nan pagina di Facebook y diasabra, desde 9 or en adelante, nan lo tin brilnan na benta. Ta pidi pa bin trempan, ya cu ta conoci cu e brilnan aki ta caba denter di un hora.

Ta pidi comunidad pa proteha nan bista, busca e brilnan special y no uza brilnan di solo normal, ya cu e rayonan ultraviolet y infrared ta dos componente di solo cu ta hopi dañino pa hende su wowo. Normalmente cu nos wak p’afo e bril ta proteha nos wowonan contra di e weerkaatsing di e solo.

No laga mucha chikito wak e eclipse solar, haci uzo di e bril, y si no tin mas, haci uzo di un glas di welder, Sr. Maduro a finaliza bisando.