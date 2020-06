SPA y Polisnan no ta acepta con Gina di AVB a blof cu for di nan si no a kita nada

Sindicato di Polis a haya hopi reaccion disgusta di parti su miembronan unda cu sra Gina Maduro di Hospital ta blof / gaba cu no a kita ni vakantieuitkering y nada di nan, y esaki a cay den mal tera. Sr Dirks di SPA a bisa cu anos ta pone nos bida na pilger ey fo, awo si mas cu nunca tin problemanan di atraco por tuma nota, hendenan cu arma di candela riba caya, y esnan di hospital ta bisa cu nan so ta pone nan bida na peliger anto anos como

Sindicato di Polis SPA a pone trabou abou pa 2 ora. Posted by MasNoticia.com on Saturday, June 13, 2020

Polis ta kico di carton??? Esaki a cay den man tera y nos no ta acepta y mas cu nunca nos no ta acepta cu gobierno ta yega tuma medida riba nos sin consulta cu nos pasobra e grupo lo ta banda di gobierno y nan no ta haya medida y esaki ta inaceptabel. Nos miembronan a exigi di nos como SPA pa cuminsa cu un accion di walkout di 10 or anochi pa 12or anochi y durante siman lo tende mas di nos miembronan.

Nos ta frontliners mundialmente ora tin crisis polis nan no ta mishi cu nan salario y Aruba ta e unico cu nan kier corta den bo salario y exigi mas tambe.

