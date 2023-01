Polisnan di warda di Oranjestad y demas polisnan dialuna merdia a sali pafo reuni hunto cu sindicato di Polis y aki e vice presidente sr Maduro a menciona cu nan tin mas cu 10 aña ta bringando cu e situacion di schimmels na e warda di Polis principalmente pa districto di Oranjestad. Dos polis cu a traha na warda di Oranjestad a fayece tocante e cancer aki, y tin mas polis bringando pa cu esaki.

Kico mas mester mustra Gobierno cu mester un edificio nobo, kico mester mustra Rocco como e minister bin sinta den warda di Playa un siman of algun luna pa e pa wak su mes of ora cu e bira malo e sinti e situacion. Emocionnan di Polis a cuminsa subi pa cu warda di Playa no por mas, y ta inaceptabel con coleganan a birando malo y ora acudi na gobierno dos anja despues ta bin cu escusanan flauw. Ora a haya un mail tur e puntonan cu a papia e.o di schimmels y nos a keda dos anja ta entrega na Gobierno pa otronan haya, y awor aki cuminsamento di aña dos dia prome cu nos cobra bo ta bolbe kita cen for di nos. E ta inaceptabel nos a cumpli cu bosonan y dicon boso no por cumpli cu nos.

Polisnan ta puntra nan mes na Gobierno kico mas bo kier di nos, polisnan ta sufriendo na bida kico bo deseo ta mas cu nos, tin carnaval den porta y nos ta cumpli y nos ta haciendo nos trabou 24/7 y laga nos famia na cas pa nos haya nos salario y ainda gobierno kier kita for di nos.

Polisnan a manda un mensahe cla pa Miniser Rocco Tjon ta esun cu ta para responsabel na final, no ta e miembronan ni polis ta resposnabel, y e papel cu minister a manda por kibra, e materialnan cu polisnan ta trahando cune awor aki ta inaceptabel.

Un di e otro topiconan tambe ta promocionnan cu varios polis ta wardando cu ta pega, polisnan no ta pidiendo limosna, Gobierno tin cu haci su trabou y cumpli. Rocco Tjon ta primiti y no ta cumpli. Otro departamentonan di Gobierno ta gosa di computer, autonan luhoso, anos como polis cu radio antena kibra y ni tin computer nobo.