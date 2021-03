SPA ta condena: Ta castigabel pa saca un proces-verbaal of rapport for di KPA pa tercera

Joselito Dirksz di sindicato di Polis SPA den su conferencia a duna di conoce cu un proces-verbaal of rapport cu sali for di KPA y cu no a sali for di Ministerio Publico y bay na tercera cu ta media ta castigabel. Si bin un investigacion lo aprecia esei pasobra esaki ta totalmente condenabel, e por a pasa awor aki pero mayan por pasa den caso di asesinato cu por daña un investigacion completo. Nos prome paso ta pa bay media y desaproba e actuacion di otro media pasobra nan ta bezig ta mal informa e pueblo contra Polis, ciendo cu Alto Comisario Tjon Kock mes a duna di conoce cu e investigacion ta andando ainda. Tin bolbe ripiti e abogado y e persona tin bay declara algo cu ta na fabor di e cliente nan no ta bay declara contra nan cliente.

No ta prome biaha tipo di cosnan aki ta pasando, pero e integridad di Polis ta hopi importante entre shelo y tera nada ta keda scondi si den un organisacion grandi di 500 polis y bo ta hayabo cu tin colega ta haci e cosnan aki, nan tin bay para pa nan actonan pasobra esaki ta castigabel, asina sr Joselito Dirksz a menciona.

Comments

comments