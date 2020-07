SVb ta anuncia cu tur compania cu ta bin na remarke pa ricibi e Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano (Sosten Financiero) mester yena un aplicacion den nan portal digital MiSVb pa por ricibi esaki.

E pago no lo bay automatico e biaha aki y si e compania no aplica, e no ta ricibi e sosten financiero. E Sosten Financiero ta e suma di Afl. 4.000 pa kwartaal cu Gobierno di Aruba ta yuda empresanan chikito y mediano cu ne.

Pa por tin derecho ariba e Sosten Financiero, e compania mester cumpli cu e siguiente rekisitonan:

E compania ta registra na SVb cu un minimo di 1 y maximo di 50 empleado;

Tur empleado mester ta registra cerca SVb riba 15 maart 2020;

E compania ta registra na Camara di Comercio riba 15 maart 2020 (cu excepcion pa esnan cu no tin obligacion legal di ta registra);

E compania ta registra na Departamento di Impuesto riba 15 maart 2020 y tin un persoonsnummer;

E compania a cumpli cu declaracion di BBO pa luna di april, mei y juni, 2020;

E compania ta spera perdida di entrada di benta di por lo menos 25% pa e lunanan juli, augustus y september, 2020;

E compania ta estableci fisicamente na Aruba;

E compania no ta failliet;

E compania no tin peticion pa suspencion di pago na Corte di Husticia;

E ayudo di Afl 4.000,- no ta parti di e benta di e compania.

E compania cu a ricibi un notificacion di SVb cu e ta bin na remarke pa ricibi Sosten Financiero por aplica pa esaki desde 23 di juli, 2020 te cu dialuna 27 di juli, 2020 na fin di dia. E formulario di aplicacion ta disponibel den e portal digital MiSVb di e compania. E compania ta ingresa den su MiSVb cu su credencial y ta busca e formulario. Ta yena esaki completo y primi riba ENTREGA PETICION.

SVb ta cuminsa transferi e suma di Sosten Financiero entrante 30 di juli, 2020 pa tur compania cu a aplica.

Pa facilita e proceso di aplicacion y contesta pregunta di empresa chikito y mediano relaciona cu e programa di Sosten Financiero, por tuma contacto cu e Helpdesk via mail na helpdeskmkb@svbaruba.org. Tambe por subi riba e pagina di SVb www.svbaruba.org y bay na e topico Sosten Financiero (na Doño di Trabou).

