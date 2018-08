Sospechoso tira mata den intento di atraco

PHILIPSBURG, St. Maarten: E Unidad Special di Polis actualmente ta investigando loke parce di ta un intento di atraco arma cu a faya, lagando un di e sospechosonan morto. E incidente a tuma luga dialuna, 27 di augustus pa mas o menos 11 or y 05 di anochi.

Segun e informe, e victima y su yiu tabata coriendo ariba e Chin Cherry Road, ora cu nan a wordo ataca pa dos homber desconoci cu tabata arma y cu a purba atraca nan.

E sospechosonan a tira ariba e victima, cu tambe tabata tin un arma cun’e y cu a tira bek ariba e sospechosonan, matando un di nan. E otro sospechoso a huy for di e luga, na pia.

Servicio di Emergencia a wordo informa di biaha over di e incidente y a manda varios patruya y paramediconan pa investiga e sucedido. Na e escena nan ta bin haya e victima y su yiu homber, como tambe e curpa sin bida di un di e atracadonan.

Di biaha a bay over na cera e area pa asina e Team Forensico colecta evidencia pa asina determina kico exactamente a sosode y tambe pa recherchenan interoga potencial testigonan. Un dokter a presenta na sitio y a pronuncia morto di e sospechoso.

E victima y su yiu no a sufri niun lesion durante e tiroteo y ta deteni na Warda di polis pa interrogación.

