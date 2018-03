Sospechoso di asesinato di Lalo Webb declara liber den Corte di Apelacion

Dia 19 Maart, 2015 a tuma un luga un caso di asesinato caminda cu Lisandro ‘Lalo’ Webb a perde su bida. Durante investigacion sospecho a cay ariba E.H. y su ruman N.H. A bay over pa detene e dos rumannan aki, pero N.H. a huy y te dia di awe e ta fugitivo.

Durante tratamento di e caso, fiscal a pidi 22 aña di prizon pa L.H. pero hues a reduci su castigo na 20 aña, dia 10 Mei, 2017. Semper E.H. a keda para ariba cu e ta inocente y pa cual el a apela su sentencia.

Dialuna 12 Maart, 2018 den Corte di Apelacion, E.H. a wordo declara liber di tur acusacion relaciona cu e asesinato di L.W. Segun hues den Corte di Apelacion, no tin suficiente prueba pa condena H.

Hof a evalua e pruebanan a base di cual Corte di Prome Instancia a condena E.H. di un otro forma. Escencialmente e pruebanan, na opinion di Hof, ta basa riba resultadonan di investigacion haci di DNA y tres combersacion telefonico getal. Tabatin un marca di DNA riba e victima y segun investigacion, esaki cu tur probabilidad tin esun di e sospechoso H.

E tres combersacionnan telefonico, realisa riba e dia di e asesinato, den e investigacion a wordo poni riba nomber di e sospechoso H. E persona aki, segun Polis y Ministerio Publico, ta esun cu ta papiando den e yamadanan aki cu e supuesto persona cu a duna ordo pa mata Lalo. Hof sinembargo ta bisa cu e reconocemento di e bos y e forma con a yega na e reconocimento aki (door di un Polis) no ta confiabel. Entre otro pasobra e Polis en cuestion a reconoce e stem di e grabacion despues di a scucha esun di e acusado un rato so ora cu el a wordo presenta dilanti e funcionario en cuestion.

Hof a scucha e combersacionnan telefonico aki tambe, y mescos cu e Abogado. Ta wordo mustra cu den tur tres grabacion e stem ta diferente. Den e prome audio so por bisa cu ta e acusado, unda cu el a yama un amigo pidi’e pa busca algo cu el a perde. Esey pasobra e co-acusado mes a declara esey. Hof ta bisa cu e combersacionnan telefonico cu supuestamente a wordo hiba entre esun cu a duna e ordo pa mata no por wordo uza como prueba. No ta reconoce cu siguransa cu ta voz di e acusado H.

E resto di yamadanan telefonico cu e resultadonan di investigacion di DNA no ta suficiente motibo pa conclui cu e sospechoso lo ta esun, conhuntamente cu otronan, lo a (manda of a haya ordo pa) comete e asesinato. Probablemente lo tin otro personanan envolvi, cu lo a mata e victima. Esaki ta pas tambe den e resultadonan di e investigacion forensico, unda ta resulta cu tin DNA presente di un di tres persona riba e victima. Tambe ta e hecho cu e telefon cu cual e combersacionnan comprometedor a wordo haci no ta di e sospechoso y tabata wordo uza tambe door di diferente otro personanan.

E investigacion tabatin un cantidad di “losse eindjes”, o sea puntonan riba cual Ministerio Publico mester a haci mas investigacion, pero no a haci’e.

Awor Ministerio Publico tin 14 dia pa dicidi si ta bay Casacion cu e caso aki, cu lo wordo trata na Hulanda.

