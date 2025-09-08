Siman pasa polis a detene un sospechoso relaciona cu un incidente den trafico cu a tuma lugar riba 15 di augustus ultimo, den cual un chofer di 74 aña di edad a bira victima di violencia fisico.
E incidente a tuma lugar riba caminda publico na Pos Abao, unda e sospechoso a cera e chofer cu auto y a siguientemente dal e varios biaha.
Varios hende riba caminda tabata testigo di e sucedido. Un ciudadano a hasta purba pa interveni pa proteha e victima.
Polis a tuma e caso cu seriedad y a habri un investigacion mes ora. E sospechoso a keda deteni diahuebs ultimo y presenta awe na huez-comisario.
Violencia den trafico ta inacceptabel.
E tipo di comportacion aki ta forma un peliger pa seguridad di tur hende riba caminda y ta wordo trata cu firmesa. Incidentenan manera esaki ta wordo consecuentemente investiga.