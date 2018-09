Sospechoso cu arma ta wordo deteni den Ranchostraa

Diabierna den oranan di atardi un persona a tuma nota di un persona na altura di Cas di Partido na Playa ta zwaai cu un arma den su man. No ta sigur si aki ta trata di un arma di berdad of un arma di hunga, pero si ta asina cu na various ocashon e persona tabata crank esaki y zwaai cune. Esaki tabata sufficiente pa unidadnan Policial acudi na e sitio y a cuminsa un buskeda den vecindario. Den Ranchostraat e patruya di Oranjestad a bin topa cu un conocido di Polis cu tabata cuadra cu e descripcion y cu ayudo di otro unidadnan a bay over na acerke y durante ristamento a canta bingo. Mes ora a bay over na su detencion y e la wordo transporta pa warda di Polis di Playa pa mas investigacion.

