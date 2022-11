Entre april 2018 y november 2018 dos agente policial cu hopi aña di servicio a wordo acusa di malversa un cellular for di oficina di Recherche(UGC), saca informacuonnan secreto, y duna esaki na e dama T. Esakinan tawata informacionnan relaciona cu traficacion di droga.

Esey no ta tur, ambos agente Dammers y De Mey ta wordo acusa tambe di a laga nan mes wordo cumpra door di e muhe T.

Recientemente y pa sorpresa di hopi

Siman pasa durante un celebracion di promocion y hubileo di algun agente policial, pa sorpresa di hopi colega polis Sr. George Dammers(61) bisti di uniform oficial tambe tawata presente como hefe di departamento na Airport.

Esaki tawata manera un baño di awa di ijs pa hopi polis, mirando cu e la wordo condena door di hues cuminsamento di september.

Varios otro agente kita for di trabou

E sorpresa a bin debi cu varios otro colega a wordo manda cas y no por drenta ningun warda di polis y tin despues a wordo kita for of manda otro departamento hudicial. Manera den e caso di e ex comisario Sr.Hoo cu a pasa informacion pa un prensa y despues manera nada un pasa a wordo apunta como hefe inmigracion. Pues no tin un balans.

Den e caso aki e agente(Dammers) no a comete un infraccion “chikito”, sino algo sumamente serio cu ta relaciona cu traficacion grandi di droga.

Ta incomprendibel con e cuerpo aki ta midi e infraccionnan cu su agentenan ta comete.

Tin un balans si of no ?, of ta depende ken bo ta.

Den e caso aki, sigur e ta habri un porta pa otronan pensa si “e” por a comete x pifia ami haci un tiki menos “nan” lo no haci ami nada tampoco.

Un mal refleho sigur y ni maske cu nan a apela debi cu den otro casonan unda un agente haye envolvi den casonan serio, e ta ricibi mesora e conocido “Toegangsontzegging” y den e caso aki e no a wordo aplica.

E pregunta cardinal ta tambe, Altocomisario Arnhem ta na altura di e caso aki ?