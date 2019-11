Sorpresa grandi pa Geraldine Jean-Baptiste: El a bira empleado di luna na Hospital

Geraldine Jean-Baptiste, dietista na Hospital, a ricibi un sorpresa hopi agradabel ora cu el a yega pa un ‘meeting’ di trabao. Su coleganan di diferente departamento, hunto cu su famia a reuni pa celebra e hecho cu a scoge Geraldine como empleado di luna di October na Hospital. Geraldine tabata hopi emociona y el a comenta cu e no tabatin niun idea y no a ripara net nada. Pero una bes el a yega, el a realisa kico tabata pasando. Ela gradici y yama su coleganan hopi danki pa a scog’e pa e bunita distincion aki. Un persona stima. Geraldine ta un persona stima cerca su coleganan y tambe pashentnan. E ta splica cu e ta purba di trata su coleganan mescos y semper cu un sonrisa riba su cara. E ta ‘take care’ di su pashentnan, ta tuma tempo pa nan y pa cualkier pregunta di parti di su coleganan, sea ta coleganan di cushina of di su coleganan dietista, semper ta purba yega na otro pa solucion. Un contacto directo. Sra. Rachel Kraaijvanger, Manager Revalidatie y Paramedische Ondersteuning, Endoscopie y Functie, a conta cu tempo el a cuminsa shete aña pasa como logopedista e tabatin un contacto hopi directo cu Geraldine como colega. E tabata traha hopi di cerca cu e dietistanan y trahando cu Geraldine, pa asina yuda pashentnan lo miho posibel. Nan tabata reuni cu cushina y dokternan pa asina percura pa e pashentnan haya e miho cuminda y e miho consistencia cu e pashent tabatin mester pa su salud. Na momento cu el a bira hefe di e departamento, e rolnan a cambia un tiki. Pero banda di esey, nan relacion ta uno di bon comunicacion, cu hopi respet pa otro pero tambe ainda de bes en cuando por discuti riba e miho tratamento pa un pashent cual sra. Kraaijvanger ta haya hopi bon, cu ta demostra cu geraldine ta keda ‘on top of it’. Geraldine ta un colega cu por conta riba dje. Un si ta un si, un no ta un no y esey ta un caracteristica hopi bon di Geraldine. Banda di esaki e ta semper cla pa yuda. Su famia e tin na prome luga, cual tambe Sra. Kraaijvanger ta boga p’e y manera e flor geel cu a regala Geraldine, ta nifica cu semper Geraldine ta alegre y ta traha cu sonrisa na trabou. Durante e reconocimento aki, Director di Cuido di Hospital, sr. Ezzard Cilié, a hiba algun palabra felicitando Geraldine y gradiciend’e pa su sosten incondicional na bienestar di pashentnan. Pabien Geraldine cu bo reconocimento!

