Sonja Kappel ta hubila di DVG despues di 27 aña

Directie Volksgezondheid (DVG) a tene un fiesta di despedida pa Sonja Kappel, kende despues di 27 aña trahando na DVG a bay disfruta di su pensioen. Director di DVG, Jerry Staring, a hiba palabra y a gradici Sonja Kappel pa tur su añanan di servicio y pa ta un empleado ehemplar. Tambe empleadonan a regala Sonja un bouquet di flor y tambe a gradici’e pa tur loke el a siña nan.

Desde april 1990 el a drenta den servicio di Bedrijfsgezondheidsdienst como dietista, unda e tabata brinda servicio na e empleadonan publico pa cu nan estilo di bida en general y particularmente si tin problema cu nan habito alimenticio, tambe a haci investigacionnan di alimentacion, nutricion y nan relacion cu salud. Sonja Kappel ta co autor di e rapport “Aruba, One Heavy Island” conduci e tempo ey. Na 1994 e tabata di e pionero di e Grupo di Trabou “Voeding & Beweging”, cual trabou tabata pa informa pueblo riba e bida saludabel pa loke ta come saludabel y haci movecion. Te cu e fecha di awe, e grupo aki ta activo y e prome y tur otro “Guia di Alimentacion y Movecion pa Aruba” ta cay bou di nan responsabilidad hunto cu Asociacion di Nutricionista y Dietista Arubano.

Na 2005 Sonja Kappel a haci un cambio pa e seccion cu ta encarga cu prevencion esta Seccion di “Voorlichting” y a bira e “Beleidsmedewerker di Malesa Cronico No Transmisibel. Na aña 2010 e seccion aki a bira Seccion di Informacion y Maneho, pa despues a cambia e nomber na 2015 pa Seccion di Health Promotion. For di 2013 te cu bay cu pensioen Sonja Kappel tabata encarga cu e Seccion di Health Promotion. Tambe Sonja Kappel, a representa DVG y a dirigi Plataforma Promocion di Salud, cual a cuminsa na 2014. Den e plataforma aki tambe tin representacion di organisacion manera SVb, Hospital, Wit Gele Kruis, IMSan, IBiSA, AZV y un dokter di cas. DVG semper lo recorda Sonja como un bon colega, semper positivo, un persona cu tabata traha duro, leal y ehemplar. DVG ta gradici Sonja Kappel pa su servicionan desplega den e 27 añanan como un fiel sirbido publico.