Sommelier di Aruba Hubert YARZAGARAY ta duna winetasting na e huespednan di Aruba Ocean Villas

Sr. Hubert Yarzagaray ta un Sommelier Arubano cu ta presenta y elabora riba biña y otro bebida tur siman pa e huespednan di Aruba Ocean Villas.

Despues cu Yarzagaray a gradua for di Hotel Vak School Aruba na 1988 y a cuminsa na Brisas del Mar Restaurant na Savaneta. Na 1992 ela bai traha na Aruba Hyatt Hotel & Casino, unda ela cuminsa traha biña, y ela bira poco poco un expert riba e tereno aki, un “Wine Sommelier”.

E ta e prome persona di Savaneta y Aruba cu tin 4 certificado di e Wines and Spirits Educational Trust na Londres. Desde 2008 e tabata involvi cu e lista di biña di “The Old Man and the Sea”, cu a bira despues Aruba Ocean Villas.

“Mi ta trahando cu e concepto di Sommelier riba beach cu winetasting pa e huespednan. “, asina ela expresa. Na e momento aki Hubert Yarzagaray ta bezig cu e setup di e lista nobo di biñanan pa e restaurant di “Wine Cellar” enfocando riba e Wine Bungalow cu ta bai keda cla pa januari otro aña.

Sommelier Hubert Yarzagaray a yega di duna les den e programa di “Enseñansa pa Empleo” cu tabata un programa educacional pa e publico general. Na 2006 Yarzagaray a biaha bai Texas pa e apertura oficial di Hyatt Lost Pines na Bastrop y a organisa un evento di Wine Tasting aya nan y na 2012 el a presenta un Food & Wine Pairing na Hyatt Santa Barbara na Corsow, y e ta den demanda na Aruba pa yuda restaurantnan y duna training den “Wines & Spirits”.

Hubert Yarzagaray ta conoci tambe como e “Tequila Whisperer” of “Tequila Guru” di Aruba.

