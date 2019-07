Solucion di Maneho di Desperdicio di Aruba Garantisa por medio di ley

Minister di Desaroyo Teritorial Infrastructura y Medio Ambiente, Otmar Oduber ta informa comunidad di culminacion di e proceso di Request For Proposal (RFP) pa locual ta solucion pa maneho di desperdicio di Pais Aruba. Diabierna 19 di juli tur compania participante lo mester entrega nan oferta pa locual ta e proceso di RFP relaciona cu establecimento di un Waste to Energy Facility na Aruba. Esencial pa indica den esaki ta cu Gobierno ta garantisa viabilidad di e Waste Enegery Facility por medio di legislacion.

E proceso di maneho desperdicio na Aruba conoce un trayectoria largo unda den transcurso di añanan a crea un ‘Milieuverordening’ y awo ta implementa e ‘Afvalstoffenverordening’. E leynan aki ta percura pa e forma cu ta trata cu desperdicio ta tuma luga den manera responsabel teniendo bienestar general como punto di salida.

Relaciona cu esaki por indica cu pais Aruba como parti di Reino Hulandes tin e obligacion di mantene su mes na tratadonan internacional manera esun di Basel cu ta cardinal pa un maneho responsabel di desperdicio. E tratado di Basel ta regla e.o exportacion y importacion di desperdicio.

Mediante e proceso legislativo aki, Gobierno di Aruba ta garantisa tur participante un proceso integro, transparente y duradero pa locual ta un ‘Waste to Energy Facility’ pa nos Pais.

