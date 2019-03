Solido Manera un Baranca

Dos aña a pasa masha lihe. Dia 3 di februari 2019,miembronan di Baranca Toastmasters Club y algun invitadonan a celebra, na Palm Beach. E celebracion tawata pa conmemora cu Baranca Toastmasters Club a wordo funda dia 25 di januari 2017, riba dia di Betico, dunando asina honor na Betico Croes q.e.p.d., kende tambe tawata un miembro di Aruba Toastmasters den su tempo.

Desde aña 1924 Toastmasters International ta ofrece TUR personanan mayor di edad, e oportunidad unico, pa bira of mehora como: un orador, un comunicado y un lider ehemplar den cualkier posicion, di diferente ramo di profesion cuminsando di ama di cas te cu e ehecutivo profesional. Toastmasters International ta basa su mes riba e cuatro balornan fundamental cu ta Integridad, Respet, Servicio y Excelencia.

Kibra barera y No bo cartera.

E mision di un Toastmasters Club ta pa ofrece un experiencia educativo, positivo, yen di sosten, caminda nos miembronan ta sinti nan mes apoya pa desaroya habilidadnan di comunicacion y liderazgo, cu lo resulta den mas autoestima y crecemento personal. Esaki ta encera cu bo ta prepara, skirbi y presenta bo discurso, dilanti di miembronan y invitadonan. Esaki ta ofrece bo e plataforma ideal pa traha riba bo desaroyo profesional den un ambiente confortabel. Bo lo por participa tambe den concursonan local of internacional, despues cu bo a desaroya na cierto nivel. Esaki ta posibel tanto den presentacionnan di charla of tambe den Topico di Mesa, un oportunidad pa presenta un charla cortico improvisa, e parti faborito durante e reunion educacional. Cada orado ta wordo evalua, segun criterianan internacional den nan propio tempo y nivel di proyecto,desaroyando asina mas y mas den bo habilidadnan.

Baranca Toastmasters Club ta un club bilingual; kiermen nos ta comunica na Papiamento y/of Ingles. BarancaToastmasters Club ta reuni 2 biaha pa luna;e prome y di tres diasabra di cada luna, di 10:00 -11:30am, na Indoor Cunucu Café na Maggy’s den Caya Betico Croes # 59. E localidad tin un ambiente ameno, prijsnan rasonabel, cu amplio luga di parkeer. Maggy’s ta ofrece 20% di descuento, den e perfumeria, na cada Toastmaster of persona cu asisti na cada reunion educacional.

Baranca Toastmasters Club ta forma parti di e famia di Toastmasters International(TI), cu su President, un hunta di directiva den diferente rangonan pa dirigi tur e Clubnan di Toasmasters existente y tambe tin reglanan, statutonan, rekisitonan cu cada Toastmasters club tin cu atene na nan.

Kiermen tin posibilidadnan ilimita pa asisti y forma parti di cualkier Club di Toastmasters local of International. Tur esaki y mas, pa un prijs simbolico, cu ningun otro instancia por ofrece, tambe bo ta haya certificadonan, reconocimento, pins, of por scoge pa un posicion den e hunta ehecutivo di un of mas club. Baranca Toastmasters Club ta construyendo solido na desaroyo di su miembronan. Oportunidadnan ta masha hopi. Baranca Toastmasters Club ta invitabo, na un di nos reunionnan educacional, p.e. dia 16 maart 2019, di 10:00-11:30am,pa bo experiencia pa bo mes. No tarda! Pasobra tempo ta pasa masha lihe. Of tuma contact cu nos via Facebook page: Baranca Toastmasters Club.Si bo ta desea di obtene mas informacion, por bay riba Toastmasters International su website, https://www.toastmasters.org.

