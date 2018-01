Soledad ta mas peligroso cu obesidad y alcoholismo

Soledad cronico, esun cu ta permanece, ta mas peligroso pa salud, compara cu alcoholismo of obesidad y hasta e por mata, segun e neurocientifico Argentino, Facundo Manes, autor di “Usar el cerebro”, un buki caminda cu e ta propone conoce e menta pa biba miho.

Sinto bo mes so ta un mecanismo biologico manera tin hamber of sed, pero e diferencia ta caminda cu un persona por come of bebe y su problemanan ta caba, pero e no por sali riba caya y grita “mi kier tin amigo!” pa yena e bashi ey, Manes a bisa Efe.

Ademas di mantene bao di e nivelnan di colesterol y cu e glucose den sanger y evita hipertension, sigaria, stress y sobrepeso, mester ta asiduo na cosnan cu ta haci bon na e celebro manera ehecisio, bida social, desafionan intelectual manera siña un idioma of toca un instrumento musical y percura pa drumi bon, e ta bisa. Den e bida social ta drenta den combati cu soledad.

Manes ta, entre otro cargo, presidente di e Federacion Mundial di Investigacion Neurologico y fundado di e Instituto di Neurologia Cognitivo di Argentina.

Den su opinion, aunke celebronan di Argentino, Ruso, Chines of Spañonan, pa nombra algun nacionalidad, ta biologicamente similar, ciencia a demostra cu por papia di un celebro specifico di un pais. “Awendia nos sa cu cultura, historianan comparti, memorianan colectivo y hende cu ta rond di nos ta crea schemanan mental,” el a bisa.

Ciencia a avansa mas den e conocemento di e celebro den e ultimo temponan cu henter historia di humanidad, pero aunda ta keda pa siña di e unico organo cu ta trata di compronde su mes.”

Manes ta hari di e “mito” cu e ser humano solamente a desaroya un 10% di e capacidad celebral. “Esun cu a inventa esey solamente el a logra desaroya e 10%, e ta bisa.

Aunke nos sa di e mecanismonan di memoria, tumamento di decision, proceso creativo, lenguahe y di con e emocionnan ta influi den e conductanan, falta di responde preguntanan dificil. “Nos no tin idea di con e circuitonan neuronal ta duna luga na pensamento intimo y subhetivo,” el a señala.

Un di e descubrimentonan mas interesante, na su huicio, ta cu e organonan cu “no por wordo comprendi den un conexion aisla sino den un conexion social.” E condicion ey a haci cu e especie humano ta na e luga cu ta den e comparacion cu otro animalnan y a sobrevivi.

Aunke “Maraviyoso”, e tecnologia mester wordo uza cu “cautela” pasobra ciencia ta desconoce ainda cu e efectonan por tin den un celebro den desaroyo “ya cu te cu 20 aña e no ta desaroya por completo.”

“Un uzo exhaustivo di e tecnologia ta agota nos recursonan cognitivo, cu ta limita y por genera stress of adiccion,” e ta afirma.

Riba e enfermedadnan celebra ta e prome causa di discapacidad na mundo, dilanti di atake of accidente.

Fuente: El Universal

