Soledad por ta mas mortal cu obesidad

Soledad y aislamento social por representa un mayor peliger pa e salud publico cu obesidad y su impacto a bin ta crece den e ultimo añanan, segun un estudio presentando esaki den e di 125 Convencion Anual di e Asociacion Americano di Psicologia (APA).

Ta calcula cu rond di 42.6 miyon di adulto mayor di 45 aña na Merca, ta sufri di soledad cronico, segun e investigacion riba soledad di AARP, un organisacion cu ta atende e necesidad di personanan mayor di 50 aña.

Ademas, e datonan mas reciente di censo di Merca, ta mustra cu mas di e cuarta parti di e poblacion, ta biba su so, mas di e mita di e poblacion no ta casa y desde e censo anterior, e tasa di matrimonio y e cantidad di yiu pa cas, a baha.

“E tendencianan aki ta sugeri cu Mericanonan ta birando socialmente menos conecta y ta experimentando mas soledad,” Julianne Holt-Lunstad, PhD, autor principal di e estudio y profesor di psicologia na e Universidad Brigham Young, a señala.

Aislamento social

E investigadornan a investiga 218 estudio riba e efectonan di salud riba e aislamento social y soledad di casi cuater miyon di hende depresivo na Merca, pero tambe di Europa, Asia y Australia. Nan a descubri cu e personanan solitario tabata tin un 50 porciento mayor riesgo di morto prematuro, compara cu esnan cu bon conexion social. Den contraste, obesidad ta aumenta rond di un 30 porciento, e probabilidad di muri prome cu 70 aña di edad.

“Tin pruebanan solido cu e aislamento social y e soledad ta aumenta significativamente e riesgo di mortalidad prematuro y e magnitud di riesgo ta supera na hopi indicador di salud,” Holt-Lunstad a bisa. “Hopi nacion rond mundo awo ta sugeri cu por haci algo riba dje,” el a agrega.

Investigacionnan anterior

Dos estudio anterior ya a sugeri cu biba so of sinti soledad or aumenta e riesgo di muri di enfermedadnan cardiaco of di otro causa.

Den un prome estudio, hendenan cu enfermedadnan cardiaco cu ta biba nan so, ta mas propenso na muri compara cu su contraparte cu no ta biba nan so. Un di dos estudio a mustra cu personanan for di 60 aña di edad p’ariba, ta den mayor riesgo di un declive funcional y/of morto si nan tabata sinti nan mes ignora, aisla of tabata reporta un falta di compania. Ambos estudio a wordo publica den e revista Archives of Internal Medicine.

Prevencion

E investigadornan a destaca cu mester duna mayor prioridad na e formacion di habilidadnan social, por ehempel, pa muchanan na scol, mientras cu dokternan mester wordo alenta na inclui temanan riba conexion social den e examen di rutina.

Dentro di e comunidadnan tambe mester sigura cu ta existi suficiente espacio social cu ta stimula e reunion y e interaccion, manera centronan recreativo y jardinnan comunitario.

