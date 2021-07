Solangel Dinmohamed Lacle a basha’bou riba líder di MAS

Solangel Dinmohamed Lacle, kende a debuta den politica riba lista di MAS dia 25 di juni ultimo, a dicidi di yama prensa pa splica e problema cu a surgi entre su persona y e partido MAS, despues di eleccion parlamentario.

Den e conferencia di prensa, el a mustra su disgusto pa tur loke e líder di MAS a haci c une. Pero mas cu tur cos a mustra cu Marisol Lopez Tromp no ta un líder y no ta un persona cu por confía den dje.

El a splica di e protocol cu nan a firma den un reunioon di partijraad cu a tuma luga dia 6di mei ultimo, den cual ta para cu esnan cu haya mas voto ta bay Parlamento. “Mi a firma e protocol cu e confiansa di loke un politico di 23 aña a bisa cu e tin den e ramo aki. Mi ta papiando di e líder di MAS drs. Marisol Lopez Tromp.”

Solangel Dinmohamed Lacle a bisa cu e ta consciente cu e no a saca su mes cu voto preferencial, pero e tin 2.5% mas voto cu candidato no. 2 y cinco biaha mas voto cu candidato nr. 3 riba lista di partido MAS.

Na mesun momento el a bisa tambe cu sin e 100 y pico votonan di su persona, partido MAS lo no a haya e restzetel cu nan a logra. A pesar di esaki, dirigencia di MAS a dicidi pa no honra e Protocol cu 5 di e seis candidatonan a firma.

Den e Protocol tambe a duna un poder irrevocabel na directiva di MAS. Pues directiva tabatin e poder pa bay Conseho Electoral y splica kico ta e palabracion interno. Ta spera cu nos legisladornan ta husto p acu pueblo pa cual ta exigi tambe cu nan ta husto pa adapta leynan anticua, cu no ta cuadra cu e democracia cu ta bibando.

Aunke cu no a respeta e Protocol awo, for di seis di mei te cu 25 di juni, tur candidato a uza e Protocol firma como un herment di campaña. El a trece dilanti declaracionnan di tanto Marisol Lopez Tromp como di sra Aquanette Gunn unda ta menciona e Protocol firma bou di e candidatonan. Hasta a critica e kiesverordening. “Tur loke mi ta bisando, mi ta cu pruebanan. Ta palabranan di sra. Lopez Tromp y Gunn. Awe nos ta wak cu nan no ta respeta nan. Mi nunca lo por a pensa cu líder di partido of otro candiadto lo no honra e protocol aki. Si nan no respeta esaki, nan ta cometiendo kiezersbedrog. A gaña y manipula pueblo pa gana voto.”

Despues di e resultado di votonan individual, según Solangel Dinmohamed Lacle, el a trata di haya contacto cu líder di partido 22 biaha, sin ricibi ningún reacción. Despues di tres dia di mensahe, el a haya un reacción di Lopez Tromp cu e ta hopi ocupa cu asuntonan político, cu tur cos lo cana según kiesverordening, y ta keda na cada candidato si nan ta honra e protocol of no.

Despues el a tuma contacto cu Aquanette Gunn, kende a informe cu “ami lo sigui e “kiesverordening” y lo haci loke cu líder di partido bisa mi haci. Esaki tabata un hemchi di awa friu pa mi. Pero el a duna mi un indicación di kico por spera di sra. Gunn den Parlamento.”

El a bisa cu durante henter e campaña político el a wordo uza y gaña door di sra. Marisol Lopez Tromp y sra. Gunn. “Nos tur a wordo uza y gaña. Nan tur a campaña cu e mesun protocol, pero awe ta haci manera cu e protocol no ta existi mas.”

Tambe el a reacciona riba e video di sra. Gunn, kende ta difama su persona, e ex candidata di MAS a bisa. Tin palabracion interno cu niun di nan por publica sin autorización di directiva. Pa e motibo aki e ta bisa, e video publica riba Facebook mester tin aprobación di e directiva. E video a bolter pasobra a causa cu partido MAS no ta forma parti di Gobierno. El a demostra e falta di liderazgo den partido MAS.

