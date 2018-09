Solamente muchanan cu falta vacuna lo haya esaki

Sra. Vivian Werleman, verpleegkundige di Jeugdgezondheidszorg, ta elabora tocante e desaroyo di vacuna.

Sra. Werleman ta splica cu nan trabou ta pa duna e vacuna na muchanan di 5de y 6de klas y tambe muchanan di 1ste klas cu no a haya full nan vacuna na Wit Gele Kruis. Nan tin tres temporada cu nan ta duna e vacunanan aki, cual ta Juni, September y November. E procedura aki ta sosode e tres lunanan aki so, pasobra mester tin un diferencia di tres pa seis luna. Por ehempel muchanan cu ta hayando e vacunanan aki na Aruba ta siguiendo esaki bon, pero pa muchanan cu ta bin di exterior cu no a haya vacuna tin un otro procedura. Dus hopi biaha muchanan cu perde e oportunidad pa haya vacuna den September por ehempel por haya esaki den November y toch nan tin oportunidad atrobe den seis luna, esta na Juni. Sra. Werleman ta remarca cu no tur vacuna ta pa bida largo, cierto di nan manera e vacuna pa Tetanus mester wordo aplica despues di dies aña. Mediconan sa automaticamente ta na ki edad y temporada un vacuna mester wordo aplica y pakico e mester wordo aplica. E proceduranan aki ta cuminsa desde ora e muchanan nace, nan ta haya nan vacunanan na Wit Gele Kruis, tin biaha nan ta caba esaki na Wit Gele Kruis mes, otro biahanan mayornan ta scoge pa no haci esaki, pero toch nan ta haya esaki den 1ste klas, y 5de klas ta e ultimo grupo cu ta hay’el e, aunke asina mes si nan no logra, nan tin e oportunidad atrobe pa hay’e den 6de klas. Sra. Werleman ta enfatisa cu muchanan cu no a haya vacuna no ta presenta un risico p’e muchanan cu si a hay’el e, pero ta consehabel pa caba nan serie di vacunanan si. Tambe e ta menciona cu tin cierto mayornan cu a nenga di laga nan yiunan haya vacuna. Factornan pa esaki hopi biaha por ta loke e mayornan por lesa riba internet cu ta desvianan di tuma e decision corecto of por medio di comentarionan cu otro personanan ta haci cu tambe por desvia mayornan. Vacuna ta algo cu tabatin su debido investigacion pa determina si e ta bon of no, y si e no tabata bon e no lo parti p’e muchanan of niun otro persona.

Sra. Werleman ta agrega na final cu actualmente mayornan ta reaccionando rib’e hecho cu e malesanan ta lantando bek y awo ta hibando nan yiunan pa wordo vacuna.

