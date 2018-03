Solamente cu keho formal Inspectie Volksgezondheid por tuma accion

Communicatie Adviseur di Inspectie Volksgezondheid Aruba, Sra.Frances Rugebergt a splica con lo por bay pone un keho, den caso cu esaki ta necesario y cu tin un caminda pa cana pa e tin algun validez realistico y no solamente scirbi algo ariba rednan social.

Casnan di cuido actualmente lo ta presentando hopi keho pero e problema lo ta, segun Sra. Rugebergt cu hende no sa precies kico lo ta e procedura formal pa haci esaki.

Ta notifica pueblo di Aruba cu den caso cu ta introduci un keho oficial lo mester tuma contact direct cu Inspectie Volksgezondheid ya sea via telefoon of bay personalmente na nan sede.

E keho mester ta specifico, sino no tin garantia cu lo bay wordo tuma accion riba esaki cu e tipo di keho pa por haya e focus di cua lo ta e problema, y comunidad di Aruba lo mester ta mas activo si pa loke ta trata confronta un problema ora e ta presenta. Aunke e ta un poco moeilijk den e cultura di Aruba, pero a traves di un keho lo tin un area di oportunidad pa bay tuma un accion pa por logra coregi un situacion.

Tambe Inspectie volksgezondheid lo tin un persona di team di Cut & Care cu ta cualifica pa ricibi e keho aki y duna e ayudo, of e-mail na [email protected] pa pone e keho den forma digital.

Inspectie Volksgezondheid lo tin un relacion cu Cuerpo Policial tambe den caso cu over trading lo por a sucede of pa keho di salud y semper nan lo keda den contacto cu otro como organisacion pa traha hunto caminda.

Pa ultimo Sra.Frances Rugebergt a menciona cu depende di e tipo di keho esaki por ta confidencial. Den caso cu e anonimato no lo bay haci mucho diferencia, pero den caso di keho di salud of pa haya un disculpa di un doctor por ehempel e ora naturalmente lo mester sa cua lo ta e caso puntual y lo bay mester e identidad di e pashent.

