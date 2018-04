Solamente como un pueblo uni lo por salba area di Sero Cristal

For di Sr. George Rodriguez, casa di notaris Rodriquez, bibando na Sero Cristal, redaccion di Masnoticia a ricibi e siguiente relato.

Franklin D. Roosevelt, ex presidente di Merca a yega di bisa: “A nation that destroys its soil destroys it self. Forest are the lungs of our land and purifying the air and giving the strength to our people”. Pero ta parce cu esaki ta conta pa tur caminda, menos pa Aruba. Den e area di Cristal nan ta cobando sin compasion, sin un plan pa reabilita e area, sin tene cuenta cu nos flora y fauna, nos aire ta wordo contamina cu stof door cu nos ta duna nos biento e noord-oost passaat vrij spel pa transporta e stof over full over di nos isla. Pa colmo nan a establece un fabrica pa mix cement den aire liber, dus e stof ta wordo contamina cu stof fini di cement. Ganashi ta e unico motivacion. Dia e minan no ta produci placa mas nan lo laga un buraco grandi atras como herencia pa nos muchanan y nos nietonan. Y nan ta disparce for di di mapa. Pa colmo nunca nan a cumpli cu nos leynan vigente. Nan kier wordo legalisa y continua cu e destruccion y contaminacion di nos aire. Nacion cu ta destrui su suelo ta destrosando su mes y nos ta gabando cu nos mondinan cu ta habitat pa nos bestianan y cu ta percura cu e biento no tin vrij spel pa lanta stof.

Presidente Macron di Francia a bisa, “No tin Planet B” consecuentemente nos ta bisa no tin Plan B pa nos naturalesa y aire limpi na Aruba. Esaki mester ta un ‘wake up call’ pa nos tur cu ta yudando den e destruccion di nos area di Sero Cristal.

A bira tempo pa nos tur como habitantenan di e isla aki di Aruba, pa lanta para y pa ban salba nos isla. Ta bira tempo pa cuminsa rehabilita tur e areanan cu a sufri daño, duna chens pa naturalesa por sigui su curso normal, purifica nos aire y baha e stof cu ta asota nos isla por completo.

Un Aruba Uni, No lo ser venci!

