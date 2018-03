Solamente barconan di fruta certifica lo por bolbe drenta nos wafnan

E problematica cu Venezuela, cu a cera su frontera pa islanan ABC, a causa un crisis den nos alimentacion. Sr. Chris Romero, minister di Transporte, Comunicacion y Sector Primario, ta amplia mas ariba e tema aki.

E problematica cu lo bin refleha di e situacion di Venezuela cu a cera frontera sin un implicacion logico pa gobierno y comunidad unda cu barconan a wordo prohibi di sali pero trafico aereo tambe a cuminsa sufri unda cu actualmente solamente tin un aerolinea cu ruta destino Valencia, Aruba, Miami y tur e resto di e trafico na e islanan ABC a wordo cera.

Proyectonan ta na caminda pa cuminsa produci nos mesun fruta y berduranan. Diahuebs e minister lo tin un reunion cu’n compania di taya, cu lo trece ideanan con pa resolve esaki. Lo cuminsa produci nos mesun fruta y berduranan.

Pero no ta asina no mas, cu Venezuela dicidi cu e ta habri su portanan, lo permiti cu e barconan ta drenta asina no mas. No por ta asina cu ora cu nan kier, nan ta dal e portanan cera y ora cu nan kier, nan ta habri esaki bek. Esaki a wordo treci dilanti na e minister Presidente, ministernan di Economia y Husticia. No lo bay acepta, cu si e dia di mañan, cu e fronteranan habri bek anto e barconan di fruta no por wordo permiti pa drenta asina no mas. Solamente barconan cu ta bin cu certifica caba, dus barconan grandi cu ta trece fruta cu berdura y cu ta gelink caba aki na Aruba.

Corsou tambe a prohibi esaki caba y a anuncia esaki caba. Pero e idea ta cu a yega ora pa Aruba produci su mesun productonan y tecnologia di awendia, sigur por haci esaki. Un di e retonan mas grandi cu tin, ta e produccion di awa na un prijs razonabel. Diahuebs minister Romero lo firma un MOU cu WEB unda lo bin cu anuncionan pa corto, mediano y largo plazo.

