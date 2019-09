SOGA ta di opinion cu Hospital a laga di desea cu mantencion di sistema di “water afvoer”

SOGA a tene un conferencia di presencia pa den cierto forma duna su banda di medaya di tur loke ta pasando cu e construccion na Hospital. Presidente di SOGA, Sr. John Hudson a hiba palabra den prome instante. Akinan Sr. Hudson a cuminza na bisa cu nan a tuma nota di un conferencia di prensa yama dor di director di Hospital. Pero tambe el a menciona un conferencia di prensa cu a wordo duna dor di Minister di Salubridad, Sr. Dangui Oduber. T’asina cu Sr. Hudson a mustra cu durante ultimo dianan hoi ta e comunicadonan cu a bin ta circula den media tocante SOGA tocante e proyecto di renobacion y expansion di Hospital Dr. Horacio Oduber cu no ta cuadra cu realidad. E presidente di SOGA a bisa cu te cu awo nan a prefera di abstene di duna reaccion riba e cosnan cu ta wordo bisa pero awor si a dicidi pa reaccion. Sinembargo, lo reacciona specificamente riba dos punto, segun Sr. Hudson. E puntonan aki ta primeramente e incidente di awa cu a inunda departamento di Eerste Hulp y segundo e ponencia cu a keda menciona di e falta di cama pa patient. Sr. Hudson a menciona cu pa reacciona riba e prome punto el a invita e project manager di parti di SOGA pa cu e construccion Sr. Michael Habibe p’asina e por duna un declaracion riba e incidente di e inundacion di siman pasa p’asina e splica kico a sosode.

Sr. Habibe a cuminza na bisa cu Diabierna cu a pasa rond di 2.15 di madruga el a ricibi un yamada for di Hospital bisando cu tin awa ta drentando e lugar. Sr. Habibe a sigui bisa cu normalmente como SOGA y Hospital tin un protocol di mantencion di tur e facilidadnan cu ta andando y esaki ta cu ora tin un emergencia esaki ta cu e “first respond” mester bai ba di Croon Maintance y si esaki no haya contacto cune, automaticamente e segundo ta bira Sr. Ruben Croes, e proyect manager di parti di Hospital, y esaki ta esun cu a jama Sr. Habibe pa bati emergencia. Sr. Habibe a acudi na Eerste Hulp y e por a constata cu awa tabata yenando un di e oficinanan y akinan a puntra kende a wordo yama y aparentemente e instancianan principal no a wordo yama y e ora Sr. Habibe a tuma accion pa yama tur e otro instancianan pa por alivia e situacion cu tabatin na e mentonan ey. A yama CAS cu ta e contractor cu mester a bin wak ta pasando eynan pasobra por a constata cu e tin te maken cu algo di tuberia. Eventualmente a keda constata cu tabata un fitting los na un elleboog y cu esaki lo tabata dor di e presion inmenso cu tabatin di awa na e momentonan ey aunke cu Sr. Habibe ta investigando esaki rigurosamente. E contratista a logra drecha esaki y eynan e likmento a stop y asina e sistema di drenahe a funcion obtimalmente. Sr. Habibe a sigui bisa cu el a yama diferente compania pa yuda haci e luga limpi y pa rond di 4’or di madruga por bisa cu tur cos tabata cla. Te cu aworaki, Sr. Habibe a mustra cu apesar cu nan ta investigando ainda, nan prome conclusion ta cu e sistema di afvoer di awa no ta funciona manera debe ser pyes un caminda mester tin un blokeo cu ta preveni e fluho di awa bon manera debe ser. Esaki ta loke nan ta investigando aworaki aunke cu ora cu nan a investiga tambe ta cu Hospital ta responsabel pa mantene cierto lugarnan limpi y por a constata cu esaki no tabata e caso pero a logra haci e luga limpi y esaki a yuda hopi cu e fluho di awa. Sinembargo, Diadomingo tambe tabatin un incidente caminda Sr. Habibe a wordo yama tambe y den un investigacion rapido por a saca afor cu tabatin yen di blokeo den loke ta wordo yama e “Hemel Water Afvoer” y esakinan a wordo haci limpi. Sinembargo, Sr. Habibe a mustra cu djis algun ora prome cu e conferencia di prensa aki nan por a constata cu tin un blokeo cardinal den e tuberia di fluho di awa cu ta strobando y cu ta ocasionando e situacionnan aki. Y na e momentonan aki Hospital hunto cu otro contratista ta trahando pa desblokea e situacion aki p’asina alivia e situacion y preveni tambe cu e lo por sosode bek. Sr. Habibe a sigui bisa cu Hospital ta haciendo su maximo esfuerzo pa drecha e situacion y SOGA tambe conhuntamente pa evita cu tipo di cosnan aki sosode atrobe. Sr. Habibe a mustra cu nan kier controla na otro partinan pa wak si tin tubonan cu lo por ta los pero te ainda nan no a haya acceso pa esakinan. Finalmente e causa principal di e inundacion aki ta tabatin demasiado presion di hopi awa debi na blokeo na cierto puntonan y esaki a haci cu e tubo a rementa. Pa ta mas cla, Sr. Hudson a mustra cu e afvoer aki ta bai den un baki cual baki ta Hospital ta responsabel pa mantene y nan no a haci e mantencion aki pa basta tempo. E conclusion e ora di SOGA, segun Sr. Hudson ta cu Hospital a laga di desea pa cu mantencion di su sistema cu e ta responsabel pe.

