SOGA ta aclarea: Test a demostra cu aire den hospital no ta contamina

SOGA a tuma nota di un comunicado cu a sali den prensa y rednan social den cual ta informa cu Directiva di Hospital a tuma decision di limita servicio di Radiologia na casonan di urgencia, pa motibo di supuesto aire contamina den e departamento aki y ta trece esaki den relacion cu e proyecto di construccion y expansion na hospital cu ta bao encargo di SOGA. SOGA ta desea di duna mas informacion encuanto e rol di SOGA y aclarea algun punto den e comunicado aki.

SOGA ta e instancia cu ta ehecuta e proyecto di construccion y expansion di Hospital mientras Hospital ta e instancia cu ta brinda cuido y maneha Hospital. Decisionnan den e proyecto di construccion y renovacion di Hospital ta wordo tuma conhuntamente cu e e team di experto, cu Hospital a pone disponible pa conseha y aproba decision di ubicacion di material y decision di construccion cu ta regarda y tin efecto riba maneho di Hospital.

Como ehempel di e decisionnan aki por menciona e aprobacion di e ubicacion di e boiler di awa cayente den Hospital como tambe e aprobacion na hospital pa pone un Cath Lab pa hasi entre otro caterisacion na curazon posibel. Despues cu e boiler a wordo aproba y instala a drenta kehonan di molester for di algun departamento di Hospital. Notable ta cu te asina lew cu SOGA ta na altura e Cath Lab cu ta bisiña di e departamento di Radiologia, su ‘intake’ di aire ta mas cerca di e boiler y esaki no a presenta cu kehonan similar. SOGA a hasi investigacion y a tuma medida pa cu esaki como tambe recomenda algun medida cu Hospital por tuma pa cu esaki. SOGA por confirma cu desde augustus 2018 SOGA a tuma tur paso cu tabata necesario y na su alcance.

Por ehempel desde augustus 2018, SOGA a introduci un procedura na unda 3 biaha pa dia ta controla e area di boiler pa wak si tin cualkier eventualidad of irregularidad, Na luna di Maart 2019, SOGA a ricibi copia di un rapport di TNO fecha December 17, 2018. TNO a investiga posibel contaminacion pa causa di e boiler. Den su rapport TNO ta conclui cu concentracionnan di e sustancianan den aire ta keda den normanan regular y acceptable. Esaki ta un confirmacion pa SOGA cu e causa di e kehonan no ta origina for di e boiler. SOGA no ta, ni a wordo poni na altura di algun otro investigacion of rapport cu ta conclui lo contrario.

SOGA por informa cu te cu e dia di awe SOGA no a ricibi notificacion di fayo of malfuncionamiento for di e control diario. Tambe SOGA a pidi Hospital pa duna SOGA acceso na e areanan unda tin keho asina cu un keho surgi pa asina e team di SOGA por controla y investiga esaki, pero te na e momentonan aki SOGA no a wordo yama ni a ricibi acceso na e areanan concerni, ni pa control preventivo ni tampoco na momento di un posibel keho.

Mirando e seriedad di e asunto aki SOGA independientemente a pidi dos estudio adicional pa verifica si tin otro motivo pa considera cambio di e ubicacion di e boiler. Ainda e estudionan aki no a wordo finaliza pa SOGA por presenta esakinan na Hospital. Mester añadi cu un posibel decision pa cambia e ubicacion di e boiler ta uno grandi, y ta rekeri un inversion adicional costoso y lo tuma tempo pa prepara y ehecuta. En todo caso tur partido ta na altura cu según estudio di TNO e aire den hospital no ta contamina a pesar di e keho di holor.

SOGA por informa tambe cu como un gesto di bon boluntad y riba petición di Directiva di Hospital, SOGA a financia compra di 9 unidad di airco nobo pa e departamento di Radiologia.

SOGA ta lamenta cu e problema entre empleadonan y Directiva di Hospital, ta wordo relaciona cu e proyecto di renobacion y expansion di hospital. Especialmente considerando e esfuerzo y empeño di SOGA pa ehecuta y termina e proyecto aki na un bon forma y na bienestar di Aruba.

