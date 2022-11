Den e comunicado di prensa aki, Stichting Onroerend Goed Aruba (SOGA) ta desea di aclarea e situación encuanto MFA San Nicolas, como cu recientemente a sali den medionan di prensa cu e hulpbestuurskantoor a muda pa MFA Savaneta, a consequencia di e mal estado di e edificio di MFA San Nicolas.

Na 2015, SOGA a firma contrato cu Gobierno di Aruba pa cu e construccion di 4 MFA y, den caso di San Nicolas, e renobacion di HBK San Nicolas, cu lo bira e di 5 MFA, cu un presupuesto calcula pa henter e inversión pa tur 5. Trabounan a cuminsa y cada aña siguiente e construcción di un MFA a keda completa den un bario escogi pa Gobierno di Aruba según cada programa van eisen. Ora MFA San Nicolas su turno a yega, e suma cu a keda no lo cubri e renovación según e progama van eisen pa San Nicolaas. Gobierno di Aruba a pidi SOGA pa presenta algún alternativa pa haci e renobacion di MFA San Nicolas cu un presupuesto mas abou, locual a wordo hasi tambe. Durante e ultimo añanan SOGA a keda presenta plan alternativo, pero un decision riba esaki no a bin. E status na e momento aki ta cu e ultimo proposicion, cu ta data di februari 2021, a wordo accepta dor di Gobierno na januari 2022, y SOGA a wordo informa cu mester presenta e plan na Parlamento pa su aprobación.

SOGA ta un fundación cu tin como meta pa no genera ganashi (not for profit); ela wordo funda como un vehiculo di inversión pa instancianan financiero local. SOGA nunca a tuma e edificio di MFA San Nicolas bow di su maneho; esey ta inclui cu no a haña pago di huur pa e edificio aki. Sin embargo, SOGA desde 2015 a cubri e gastonan relata na entre otro seguro, erfpacht etc. pa cu MFA San Nicolas. SOGA ta lamenta cu e articulo den prensa por duna e impresion cu SOGA no ta mantene su edificio di MFA San Nicolas, como cu pa añanan largo SOGA ta den combersacion cu Gobierno di Aruba, pa por finaliza e renobacion di e edificio y entrega na San Nicolas un MFA cu nan merece.

E edificionan publico mas resaltante y mihor manteni riba nos isla ta forma parti di e portofolio di propiedadnan bou maneho di SOGA. Nan ta sirbi como prueba concreto cu SOGA ta cumpli cu su proposito pa brinda Pais Aruba un opcion mas cumbiniente y eficiente pa fisicamente acomoda e departamentonan di gobierno.

Tocante SOGA

Na 2005 a funda SOGA despues cu Gobierno di Aruba a pidi e ayudo di Aruba Investment Bank N.V. (AIB) y Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA) pa facilita e vehiculo a traves di cual Pais Aruba por a yega na e edificionan necesario pa ubica su diferente departamento. Di e manera aki a crea Stichting Onroerend Goed Aruba (SOGA) cu a realisa tres proyecto den su salida. Ta trata di e edificio di Departamento di Impuesto (DIMP)/Departamento di Finanzas na Camacuri, e edificio di Departamento di Obranan Publico (DOW)/Direccion di Infrastructura y Planificacion (DIP) na Sabana Blanco y e edificio di Aruba Tourism Authority/Raad van Advies riba L.G. Smith Boulevard.

Basa riba e resultado positivo, tur gobierno cu a sigui goberna nos pais, a keda den relación estrecho cu SOGA durante su existencia di 16 aña pa mas proyecto pa Pais Aruba. Asina, na 2011, a firma un contrato pa e construccion y mantencion di edificio destina pa e Facilidadnan Multifuncional (MFA). En total SOGA tin actualmente nuebe (9) propiedad cu SOGA a construi o renoba y ta mantene pa un periodo di 25 aña. Na final di e termino aki, ta stipula cu gobierno lo por re-evalua si ta extende dicho contrato.