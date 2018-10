Softball A klas: Blackhawks lo enfrenta Celebrities diaranson

Campeonato di Aruba Softball Bond a cana sublime den tur tres Liga e aña aki. Den categoria A-Klas Blackhawks kende a clasifica number 1 a topa cu Celebrities den e gran final best out of 5. Celebrities ta ariba den e serie 2-1 y ta na un victoria pa celebra su titulo maximo. Di otro banda Blackhawks no kier entrega y mester un victoria pa empata y manda e serie pa un wega desisivo. Diaranson awor pa 715pm na veldnan na Pos Chiquito Blackhawks lo enfrenta Celebrities. Dado caso Blackhawks gana nan lo hunga diahuebs 4 di october pa 715pm na Pos Chiquito e gran final pero si Celebrities logra gana diaranson e lo titula campeon y lo prepara su mes pa milita den AA otro aña. Diaranson pa 9pm Macuarima Indians lo enfrenta Spuiters. Spuiters ta ariba 1-0 den e serie di 3. Un victoria pa Spuiters nan lo pasa pa e siguiente serie enfrentando Balashi Premuim cual lo tuma lugar diahuebs 9 pm na Pos Chiquito. Si Macuarima empata e serie diaranson nan lo hunga un wega desisivo contra Spuiters diahuebs 9pm na Pos Chiquito. Fanaticada yega tereno bin apoya bo equipo preferi.

