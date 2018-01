Societeit de Witte a scoge Eman pa conocimento riba tereno di integracion Europeo

Ex Prome Minister di Aruba Mike Eman a impacta durante su dos Gabinetenan riba diferente tereno. Su biahenan rond mundo unda na varios ocasion el a representa den forma digno Reino Hulandes mescos tambe su afinidad cu Reino, su habilidad pa yega na solucionnan duradero, a hala atencion y esey ta motibo cu Societeit de Witte a invit’e pa bay duna un lectura diaranzon awor cu ta hiba como titulo ‘Toekomstkansen, het koninkrijk en de EU’. Pa Eman ta un honor grandi pa e oportunidad brinda na dje pa hiba e discurso aki den un sociedad di nivel manera esun di De Witte.

Lider di partido AVP Mike Eman dialuna a combersa cu Jan Heidsma, Presidente di e Mesa pa Asuntonan di Europa den e Literaire Societeit de Witte na Den Haag. Heidsma a splica dicon a invita Eman pa duna e discurso aki. “De bes en cuando nos di e Mesa di Europa ta organisa un anochi di lectura y nos ta busca un orador cu por duna un discurso interesante cu tin que ver cu Europa, e integracion Europeo. Aruba y e otro partinan di Reino den Caribe tambe ta parti di esaki. E partinan Caribense aki ta interesa nos. Nos a scoge Eman como orador pasobra e sa hopi di e materia aki y e ta bay comparti su conocimento cu nos. ”

Heidsma a splica cu ‘Societeit de Witte’ ta un institucion di Den Haag masha bieu mes cu por wordo compara cu clubnan Ingles. Aki hende muhe y hende homber ta topa otro pa intercambia di idea riba temanan interesante, nan por come y bebe algo aki. Nan por bishita nos biblioteca cu ta masha amplio mes, nan por sinta ameno bebe algo cu otro y tambe hiba discusionnan serio manera den nos caso riba e tema Europa. Tambe nos ta tene lecturanan di nivel. Mescos cu nos tin e Mesa di Europa (Europa Tafel) tin otro mesanan cu ta agrupa rond di un cierto tema of ciudad, manera e Amsterdam tafel. Cada un ta organisa lecturanan cu ta regarda nan Mesa.”

“Nos di Europa Tafel ta organisa lecturanan riba asuntonan Europeo y eynan sr. Eman ta pas perfectamente. Nos tin miembronan prominente cu tabatin un funcion halto den Europa. Asina nos tin Brinkhorst, kende a ocupa un funcion den Union Europeo, como un di nos miembronan, mescos nos tin embahadornan cu tabata traha pa Union Europeo como miembro of representantenan permanente pa EU.” Por conclui cu Societeit de Witte ta un club di nivel unda diaranzon ex Prome Minister di Aruba ta tene un discurso cu sin duda ta bay ta impactante.