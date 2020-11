Sociale Zaken ta elabora riba coreccion recientemente haci den ley di Bijstand

Prensa recientemente a ricibi informacion cu lo mester a corta den bijstand di mucha, nos a acerca Jesseline Soto Garcia-Kelly, relacionista publico na Departamento di Asuntonan Social pa un splicacion y clarificacion riba esaki.

Den e pago di November, riba diasabra ultimo cu a pasa, un coreccion a wordo haci riba un articulo den ley di bijstand, articulo number 7a den e caso aki.

E articulo aki ta papia tocante baymento den un scol regular durante dia pa personanan cu ta den bijstand. Ta asina cu Sociale Zaken tin 80 mucha cu ta ricibi pleegkinduitkering, cual ta un bijstand pa yiu di criansa.

E coreccion a bini pasobra e ley aki pa hopi tempo no tabata wordo debidamente ehecuta segun sra. Soto Garcia-Kelly ta splica nos. “Esaki a haci cu e muchanan cu tabata den pleegkinduitkering no a haya e kindertoelage di 250 florin, pasobra cu nan mayornan di criansa no ta den bijstand, e ley ta papia cu pa haya esaki, un di bo mayornan mester ta den bijstand”, segun sra. Soto Garcia-Kelly.

DAS a kita e 250 aki sin a avisa e pueblo adelanta, y p’esey despues di a delibera riba esaki, Sociale Zaken a tuma decision cu pa luna di December lo continua na duna Kindertoelage aki na e suma di 250 florin pa luna, na tur pleegkinduitkering. E ta bay wordo duna pa e aña escolar 2020/2021 ainda, y despues pa otro aña lo bolbe evalua e situacion aki.

Dus Sociale Zaken tabata dunando algo cu no tabata regla den ley, esaki a wordo coregi anto hendenan no a keda contento. “E beleidsteam lo evalua atrobe e ley, y lo dicidi si lo cuminsa ehecut’e den aña escolar nobo otro aña, of si lo haci e manera nan a bin ta haci e ultimo temponan”, segun sra. Soto Garcia-Kelly.

Solamente e 80 mucha ki a sinti e efecto di no a haya e 250 florin aki den luna di november, debi na e coreccion, pero nan lo haya esaki pa luna di December y pa siguiente lunanan cu ta sigui pa locual ta aña escolar 2020/2021 manera menciona.

Practicamente esaki tabata un ley cu no a wordo debidamente ehecuta pasobra cu nan tabata duna tur kindertoelage pa luna, pero e ley ta papia specificamente cu e mucha mester biba den un cas den cual sikiera un mayor mester ta den bijstand.

Desde Juni 2018, a bini un cambio pa loke ta trata pleegkinduitkering, prome cu 2018, Departamento di Asuntonan Social tabata atende cu e peticion pa e bijstand aki, despues di 2018 e peticion pa e bijstand aki ta pasa via Voogdijraad. Sociale Zaken no ta atende dus directamente cu famianan pa haya e pleegkinduitkering aki. E screening y toetsing ta aworaki den man di Voogdijraad.

