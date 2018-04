Sociale Zaken preparando un maneho di pobresa pa cu introduccion di crisisheffing di 2.5%

Relaciona cu e introduccion di crisisheffing di 2,5%, Departamento di Asuntonan Social ta preparando riba un maneho di pobreza riba nos pais y ta bin cu desaroyo di medidanan pa duna ayudo den casonan aki. Director Sra. Glenda Hernandes ta splica.

A wordo anuncia cu ta bay bin un aumento den e Reparatietoeslag cu cada hende lo haya ariba nan payslip, aunke esaki no ta tur ora e doño di trabao ta paga y esey mester wordo controla cu e prijsnan na e momento cu e medida aki por a drenta na vigor.

Tambe locual cu ta wordo paga na BBO, no ta wordo tereno ta wordo encarga cu esey. Por ehempel den caso di turista cu tin cierto pago di tax- sale cu mester a check, anto keto bay si lo parti esey den henter comunidad e ta bin toch bon como un restitucion.

Den caso di esun di menos recurso, naturalmente Departamento di Asuntonan Social ta spera cu nan no cay den mas pobresa, pero riba esaki investigacion na SER y CBS mester mustra esaki.

Riba e puntonan aki Sra. Hernandez di Asunto Social a combersa cu Fundacion Bon Gobernacion, unda nan ta kere cu e impacto lo ta di 6% di inflacion, no mesun halto cu 2008, ya cu e prijs di fuel no ta conecta cun’e. Den e sentido ey ta premira cu si por bin e aumento di reparatietoeslag. E seniornan, nan gasto di azv premium ta bay baha di 10 pa 6 %, e ora cierto gruponan vulnerabel lo no wordo afecta manera cu Departamento di Asuntonan Social ta premira.

E hecho ta cu a yega na un punto unda tin cu acepta cu no tin otro salida. Ora cu tin asina hopi debe, mester cuminsa tuma cierto medida, pasobra no ta bay mas. Aworaki nos ta para ariba un 93% di GDP di debe, unda por mustra un crecemento for di aña 2009 cu un 50%. Dicon el a bay for di man, cu mescos cu e problemanan social tambe a bay for di man. Mester stop di tira culpa na otro como civil, gremio of politico anto tuma accion como hende adulto pa duna solucion cu e debe aki cu tin. Bringamento interno riba Aruba mester stop y cuminsa pensa ariba kico por haci pa trece Aruba bek den un posicion saludabel y no keda pensa riba un partido politico sino riba pais Aruba.

Riba e fondonan necesario lo mester aclaria ainda cu Minister cual lo ta e accion pa departamento di Asunto Social por a logra esaki, unda cu tin pensa pa extende e macuto basico unda cu cierto servicionan lo bin den dje tambe. Control di prijs tambe mester bin mas control di prijs, pa cual nan ta bezig cu Departamento di Asuntonan Economico y Directie Arbeids Onderzoek, pa wak ki impacto esaki lo trece cun’e. Tambe Departamento di Asuntoann Social ta bezig cu e caso di hendenan cu cu por ta desconecta di e servicio di awa cu coriente, pa wak si por yega na un posibilidad pa yudanan, pero accionnan aki lo por a tuma tempo prome cu por logra esaki. Esaki ta bay tuma su tempo, segun Sra. Hernandez.

Sra. Hernandez ta tuma como ehempel Bonaire, unda nan a bin cu un kidpakket pa muchanan den pobresa y esaki ta algo cu podiser ta un bon medida pa bay tuma, y lo papia cu Bonaire pa wak den kico ta encera pa drecha e situacion aki, unda cu tin muchanan cu ta bay scol sin come . Tin hopi trabou pa haci, pero lo mester a bin onderzoek y haci research kico ta e impacto di tal medida, pero no por focus riba e medida sino cu tur hende lo sinti e medida aki, pero manera a wordo splica cu e debe asina grandi tur medida ta haci dolor pa pais Aruba.

Den caso di grupo di menos recurso, den relacion cu e crisis plan social pa gobierno bin cu un vision unda ta drecha e openbaar vervoer, e transporte publico pa e hende di menos recurso por ehempel den caso di esunnan cu ta biba na San Nicolas y ta traha te na Hotel area pa nan no keda paga 22fls pa dia den transporte so. Drecha esaki na un sistema, bin cu’n vision pa haci e transporte publico pagabel y sigur, safe y pagabel. Mester pensa mas ariba esunnan di menos recurso.

Por ultimo, e desaroyo di proyecto di casnan social tambe mester bini den un forma mas lihe ya cu ta papia di 2400 persona cu ta sperando ariba un cas di FCCA, y gobierno tin e responsabilidad pa duna e prioridad na esunnan di menos recurso pa haya un miho calidad di bida. Cu esaki a conclui Directora di Departamento di Asuntonan Social Sra. Glenda Henandez.

