Social Crisis Plan ta di vital importancia pa nos maneho di salud publico

No ta un secreto publico den ki situacion gabinete Wever Croes e hereda nos pais. No ta solamente un crisis financiero, un pais bancarota nos a hereda, tambe nos a hereda un crisis social nunca antes bisto. Colega minister di asuntonan social no a duda ningun momento y a activa tur su esfuerzo y energia pa cuminsa e proceso pa introduci un social crisis plan cu tey pa atende tur e problemanan social cu pais Aruba tin. Ta hopi importante pa remarca cu e social crisis plan aki a wordo aproba unanimamente pa 21 miembro di parlamento di Aruba. E hecho aki ta confirma cu tur hende riba e pais aki a mira e importancia di e plan aki.

Cu awe e plan aki ta wordo cuestiona pa CAFT y gobierno Hulandes ta un lastima.

Semper ta bon pa informa comunidad kiko tur ta wordo haci cu e placa di e plan social aki. Pa nos maneho di salud publico e plan aki ta di vital importancia. Na e momentonan aki tin hopi hoben cu tin sea problema di comportacion, problema di adiccion of problema mental. Cu e fondonan disponibel a atende cu e problemanan aki cu ta afecta comunidad enormemente. A percura pa bin un investigacion riba e uzo y consumo di droga na Aruba. Desde aña 1987 un investigacion asina no a wordo haci mas. Ta imporrante pa tin datos pa determina un maneho.

A percura pa pone placa disponibel pa e proyecto B-Smart di FADA. Un proyecto caminda FADA ta pasa tur scol pa duna informacion riba e consequencianan di adiccion. Kiko ta pasa cu bo mente y salud na momento bo tin un adiccion. Pa hopi anja largo a papia di e proyecto aki pero nunca tawata tin fondo pa nan.

Un otro bunita proyecto ta e Fact-Team pa mucha y hoben.

Hunto den un team a logra yega na e concretisacion aki di e proyecto aki caminda cu colega Minister Glenbert Croes a yuda tambe grandemente. Esaki a wordo sosteni grandemente door di e Social Crisis Plan. T’asina cu for di 20 di september, 2019 en adelante 24 ora pa dia por yama e central “meldpunt nummer” pa haci melding si tin un mucha of hoben cu problema di comportacion. Esaki tambe ta conta pa e hoben of mucha cu tin problema cu adiccion of problemanan mental. Pues sigur un proyecto cu Aruba lo bay beneficia grandemente di dje pasobra manera ta conoci e problemanan social riba tur nivel y clase ta grandi y aunke hopi di nan ta keda scondi pasobra famianan tin berguensa di sali afo cu esakinan. Awor e proyecto aki lo yuda pa evita situacionnan cu lo sali for di man y asina perhudica cualkier mucha, hoben y hasta su famia.

Sigur un pabien na Minister Dangui Oduber y Minister Glenbert Croes pero tambe pa henter e gabinete Evelyn Wever-Croes cu inicio y apertura oficial di e proyecto importante aki pa Aruba.

Nos ta spera cu CAFT y gobierno Hulandes mira e importancia di e continuidad di e social crisis plan aki pasobra nos NO por imagina cu nan lo desea di para esaki y para responsabel pa loke sosode caba na Aruba pa motibo di negligencia di atende cu problemanan social di un pais!

Nan mester compronde cu e crisis aki NO a wordo crea pa nos pero ta un situacion cu nos mester deal cune.

